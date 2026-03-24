Bridgerton temporada 5 ya está en producción y Netflix revela a la protagonista

Bridgerton 5 La quinta temporada contará la historia de Francesca Bridgerton luego de haber quedado viuda por la muerte de Lord Kilmartin.

A casi un mes de que se estrenaron los cuatro capítulos finales de la cuarta temporada, donde vimos a Benedict concluir su historia de amor al casarse con Sophie Beck, Netflix anuncia que la próxima entrega de la familia británica ya está en producción. Como ya es costumbre, la serie tendrá a un integrante como protagonista, que esta vez volverá a ser una de las mujeres, algo que no ocurría desde la primera temporada con Daphne.

¿Quién será la protagonista de la quinta temporada de Bridgerton?

Por medio de sus redes sociales, Netflix dio el primer adelanto de lo que será la quinta entrega de esta serie británica. “La próxima temporada, el amor vuelve a florecer” anuncia el video donde se muestra a Francesca al lado de Michaela Stirling, viéndose mutuamente y acercando sus manos.

No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de 'Bridgerton' ya está en producción. ✨ pic.twitter.com/290f4wHNq0 — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) March 24, 2026

De esta manera, Netflix confirma que la historia se centrará en Francesca, quien quedó viuda luego de la inesperada muerte de Lord Kilmartin y perdió el título nobiliario al no haber tenido ningún heredero luego del corto matrimonio que tuvo con el conde escocés.

Ahora, el avance sugiere que Francesca tendrá una historia de romance con Michaela Stirling, prima del fallecido conde y con quien ha convivió de forma polivalente en la cuarta temporada. En un principio, la relación no inició de la mejor manera, ya que Francesca considera a Michaela muy escandalosa y un poco intrusiva en su relación. Sin embargo, ambas terminar haciendo un segundo funeral para celebrar la vida de Lord Kilmartin y Michaela finalmente se va sin dar más explicaciones.

Desde que se presentó al personaje de Michaela al final de la tercera temporada, se generó polémica en algunos fans, ya que, en la historia original de los libros, es Michael Stirling quien es primo del conde, lo que generó algunas críticas por el cambio de género.