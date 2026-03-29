Robert De Niro, Jane Fonda y Bruce Springsteen convierten “No Kings” en una protesta histórica contra Trump

Jane Fonda y Bruce Springsteen en "No Kings" Foto: Getty Images

Las calles de Estados Unidos volvieron a convertirse en un escenario de resistencia social y en un día que quedará en la historia del entretenimiento global, dado a la tercera jornada nacional de protestas “No Kings”, celebrada el 28 de marzo de 2026, reunió a millones de personas en más de 3 mil movilizaciones a lo largo del país, pero lo que terminó por darle una dimensión internacional al movimiento fue la presencia de algunas de las voces más influyentes de la cultura estadounidense: Robert De Niro, Jane Fonda, Bruce Springsteen, Joan Baez y Bernie Sanders.

La convocatoria, que nació como respuesta al endurecimiento de las políticas migratorias, el creciente descontento por la guerra en Irán y las recientes acciones federales en Minnesota, tuvo su epicentro en St. Paul, donde Bruce Springsteen apareció como la figura central del evento masivo.

Hollywood se suma a la protesta “No Kings”

La participación de celebridades de alto perfil fue uno de los elementos que más atención atrajo tanto en medios como en redes sociales. La presencia de actores, músicos y figuras políticas convirtió el evento en un poderoso mensaje visual y narrativo.

En Nueva York, Robert De Niro encabezó uno de los actos más comentados de la jornada. Fiel a su postura crítica frente a Donald Trump, el actor ofreció un mensaje directo sobre la defensa de la democracia, las libertades civiles y el riesgo que, según sus palabras, representa el actual panorama político.

Su discurso se viralizó rápidamente, generando miles de interacciones en X, Instagram y TikTok, lo que amplificó el alcance digital del movimiento.

Bruce Springsteen protagoniza el momento más emotivo en Minnesota

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en St. Paul, Minnesota, donde Bruce Springsteen apareció ante miles de asistentes para ofrecer una interpretación cargada de simbolismo.

El músico presentó “Streets of Minneapolis”, tema que ha tomado fuerza como himno de resistencia social en medio del clima de tensión que vive Estados Unidos.

La canción fue recibida con una ovación por parte del público, no solo por su peso artístico, sino por el contexto emocional que representa para Minnesota, un estado que se ha convertido en punto clave dentro de la conversación nacional sobre justicia social, migración y derechos civiles.

Jane Fonda y su mensaje sobre empatía y libertades civiles

La actriz y activista Jane Fonda también fue una de las figuras centrales de la protesta. Durante su intervención, ofreció un discurso enfocado en la necesidad de defender valores democráticos, priorizar la empatía y no normalizar decisiones gubernamentales que, desde su perspectiva, amenazan derechos fundamentales.

Su presencia aportó una dimensión intergeneracional al movimiento, reforzando la idea de que la protesta no solo responde a una coyuntura política inmediata, sino a una preocupación más profunda sobre el rumbo institucional del país.