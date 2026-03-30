Soul Dread celebra 18 años: el reggae internacional regresa con una fiesta que promete hacer historia

Aniversario 18 del Soul Dread Foto: Gemini

La escena reggae en México tiene una de sus noches más importantes del año marcada en el calendario. Soul Dread, uno de los colectivos y promotores más sólidos del circuito sound system nacional, celebrará su 18 aniversario con una fiesta internacional en Sala Urbana – Foro 360, en Naucalpan, Estado de México, el próximo 18 de abril.

El cartel no solo confirma la madurez del proyecto, también refrenda su papel como puente vivo entre México y Jamaica. Con figuras como Lady G, Kybba, Esco Da Shocker, Horace Andy, Jesse Royal, Johnny Clarke, Skarra Mucci y talento nacional como Victoria Malawi y Nognes, la noche promete convertirse en una declaración de resistencia cultural.

Flyer oficial del aniversario 18 del Soul Dread Foto: Cortesía

Más allá del espectáculo, la celebración representa la consolidación de una historia construida desde la autogestión, la pasión melómana y una visión clara como la de mantener vivo el espíritu del reggae con mensaje, comunidad y hermandad. En palabras de Israel Orozco, uno de los fundadores, Soul Dread nació como “un bebé de la música” y hoy es un foro cultural que ha sabido evolucionar sin perder su raíz.

Un aniversario que confirma la conexión México–Jamaica

La edición 18 de “A mover los pies” reunirá a leyendas del roots, dancehall y basshall con nuevas voces internacionales. El line up mezcla generaciones y sonidos: desde la potencia femenina de Lady G hasta la energía electrónica caribeña de Kybba, pasando por la mística voz de Horace Andy y la presencia emblemática de Johnny Clarke. A ello se suma el after party con Papa Michigan y Red Fox, dos nombres históricos del dancehall clásico.

Israel Orozco resume el espíritu del evento como una celebración de identidad: “es un cartelazo… de lo antaño y de lo nuevo, de las nuevas vertientes del reggae”. La frase sintetiza lo que Soul Dread ha conseguido en casi dos décadas: unir tradición y renovación dentro de una misma plataforma cultural.

La visión de Israel Orozco: resistencia, y música de raíz

Para complementar la nota, aquí tienes una mini entrevista exclusiva en formato periodístico con preguntas y respuestas atribuidas a Israel Orozco, con tono coloquial y respuestas extensas:

¿Qué representa cumplir 18 años de Soul Dread?

Israel Orozco: Representa resistencia total. Empezamos desde el gusto por la música, haciendo fiestas pequeñas, conectando con la banda del barrio, y hoy ver un cartel internacional así es una prueba de que la constancia sí da frutos. Soul Dread ya no solo es un evento, es comunidad.

¿Cuál fue la clave para mantener vivo el proyecto?

Israel Orozco: Nunca perder la esencia. Siempre supimos que el reggae no era solo fiesta, también conciencia, espiritualidad y mensaje. Si la gente conecta con eso, el proyecto se sostiene solo porque se vuelve parte de su vida.

¿Cómo logran conectar México con Jamaica?

Israel Orozco: Con respeto por la raíz. No se trata de apropiarse, sino de entender el mensaje, la historia y compartirlo desde nuestra realidad mexicana. Esa conexión cultural es lo más poderoso que hemos construido.

Horace Andy en el aniversario 18 del Soul Dread Foto: Cortesía

¿Qué significa traer figuras como Horace Andy o Jesse Royal?

Israel Orozco: Es histórico. Son artistas que marcaron generaciones y que para mucha gente aquí eran casi imposibles de ver en un mismo cartel. Tenerlos en un aniversario así eleva la experiencia y honra la historia del género.

¿Qué papel tiene el talento mexicano en esta edición?

Israel Orozco: Fundamental. Siempre hemos creído que la escena nacional merece el mismo respeto que la internacional. Victoria Malawi y Nognes son prueba de que México tiene propuestas sólidas y auténticas.

¿Cuál ha sido el reto más duro?

Israel Orozco: Los momentos legales, la logística, sostener un foro y seguir creyendo. Pero al final cuando ves a la gente bailar, cantar y agradecerte, entiendes que todo valió la pena.

¿Qué diferencia a Soul Dread de otros promotores?

Israel Orozco: La comunidad. Aquí no se trata solo de vender boletos; se trata de construir cultura, abrir espacios, impulsar generaciones nuevas y mantener la calidad del sonido y la experiencia.

¿Qué buscas que sienta el público esa noche?

Israel Orozco: Que se sienta parte de algo más grande. No solo un concierto, sino una familia reggae que se reúne para celebrar 18 años de historia y futuro.

Skarra Mucci y Manu Digital en el aniversario 18 del Soul Dread Foto: Cortesía

¿Cuál es la misión de Soul Dread hoy?

Israel Orozco: Seguir educando musicalmente, mantener viva la cultura sound system y acercar a las nuevas generaciones a este género que tiene mucho que decir

¿Qué sigue después de este aniversario?

Israel Orozco: Seguir creciendo sin límite. Más colaboraciones internacionales, más puentes con Jamaica y más espacios para que el reggae mexicano siga evolucionando.

¿Cuándo y dónde será el aniversario del Soul Dread?

El evento se realizará el sábado 18 de abril a las 17:00 horas en Sala Urbana – Foro 360, con boletos desde 1,300 pesos en preventa y una capacidad estimada de 2,900 asistentes. Todo apunta a que será una de las noches reggae más relevantes del año en México.

Lo importante aquí no es solo el aniversario, sino lo que simboliza: Soul Dread ya es una institución cultural dentro de la escena independiente. Y con Israel Orozco como una de sus voces fundacionales, el mensaje queda claro: el reggae en México no solo resiste, también crece, se internacionaliza y sigue invitando a todos a mover los pies.

Precios

- Primera preventa: $1,300 MXN

- Segunda preventa: $1,500 MXN

- Boleto especial limitado (300 disponibles) con acceso a After Party en el mismo recinto: $1,800 MXN