¿Por qué los festivales de música nos atrapan? La ciencia detrás de un fenómeno que mueve millones

Festival Tecate Pa'l Norte Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León (Tamara Ramírez Villegas)

En apariencia, la lógica detrás de un festival puede parecer simple: una mezcla casi perfecta entre artistas, público y música, pero detrás de estas experiencias hay algo mucho más complejo que un escenario y un cartel.

La ciencia del turismo y del comportamiento humano lleva años intentando responder una pregunta clave: ¿por qué las personas deciden asistir a un festival de música? Y después de hacerlo por primera vez, ¿por qué quieren volver?

La respuesta —según investigaciones recientes— está en una combinación de factores psicológicos internos y estímulos externos que juntos, construyen una experiencia difícil de replicar en otros contextos.

No todos van por la música

Aunque parezca contradictorio, la música no siempre es la razón principal para asistir a estos mega eventos. Desde la psicología del turismo, los investigadores utilizan un modelo llamado teoría “push-pull” (empuje–atracción) para explicar cómo funciona la motivación humana. Este modelo divide las decisiones en dos grandes fuerzas:

Factores de empuje (push): lo que ocurre dentro de ti

Factores de atracción (pull): lo que ofrece el entorno

Y en los festivales, ambas fuerzas interactúan constantemente.

El impulso invisible: lo que nos saca de casa

Los estudios han identificado al menos siete motivaciones internas que son clave en los asistentes a festivales:

Escapismo: la necesidad de desconectarse de la rutina o el estrés

la necesidad de desconectarse de la rutina o el estrés Excitación (arousal): búsqueda de estímulos intensos (luces, sonido, multitudes)

búsqueda de estímulos intensos (luces, sonido, multitudes) Bienestar: sentirse mejor emocionalmente

sentirse mejor emocionalmente Placer: disfrutar el momento

disfrutar el momento Socialización: convivir con otros o conocer gente

convivir con otros o conocer gente Aprendizaje: descubrir música o culturas nuevas

descubrir música o culturas nuevas Relajación: paradójicamente, incluso en entornos caóticos

Todas estas motivaciones no son superficiales, pues tienen una base biológica.

La música en vivo, por ejemplo, puede activar el sistema de recompensa del cerebro —el mismo relacionado con la dopamina— generando sensaciones de placer y conexión emocional. A esto se suma el efecto de sincronía colectiva: cuando miles de personas cantan o se mueven al mismo ritmo, se refuerza la sensación de pertenencia.

Aquí entra un concepto clave dentro de la sociología: la “efervescencia colectiva”, propuesta por Émile Durkheim. Este término describe ese momento en el que el individuo deja de percibirse como alguien aislado y se diluye en el grupo. En otras palabras, el “yo” desaparece y aparece el “nosotros”.

Desde esta perspectiva, los festivales funcionan como rituales modernos donde, como en antiguas ceremonias religiosas o tribales, las personas se reúnen para compartir emociones, símbolos y experiencias intensas que refuerzan la identidad colectiva.

En este sentido, la música no solo se escucha se experimenta y no solo individual, sino colectivamente.

Pero entonces, ¿qué hace que una persona termine asistiendo a un festival?

Hay elementos externos que también influyen en esta decisión:

La atmósfera: iluminación, energía del público, puesta en escena

La reputación: qué tan “importante” o icónico es el festival

La cultura musical: diversidad de géneros y propuesta artística

Infraestructura: escenarios, sonido, espacios

Accesibilidad: transporte, logística, facilidad de entrada

Organización: desde horarios hasta servicios

A todo esto se suma el llamado “FOMO” (fear of missing out), que es el miedo a quedarse fuera o perderse una experiencia, eso transforma al festival en algo más que ocio, es una experiencia que, si no se vive, parece que se pierde para siempre.

Esto explica por qué eventos masivos como Coachella Festival, Tomorrowland o Lollapalooza logran posicionarse globalmente: no solo venden música o artistas, venden una experiencia completa.

Un oasis en medio del caos

En contextos como en la Ciudad de México, esta experiencia adquiere otra dimensión pues Festivales como el Vive Latino, no son solo eventos musicales, funcionan como un oasis de identidad dentro de una de las ciudades más caóticas del mundo.

No se trata de solo ir a ver a una banda, es el ritual de las experiencias compartidas. En medio del concreto, el festival se convierte en un espacio donde —aunque sea por unas horas— la ciudad deja de ser fragmentada y se vuelve comunidad.

Tecate Pa'l Norte Espectadores (Tamara Ramírez Villegas)

No es una fórmula perfecta (ni lineal)

Aquí es donde entra una de las aportaciones más importantes del estudio: los festivales no funcionan como una simple suma de factores, es decir, no porque haya más artistas el evento será más exitoso, ni una mejor logística garantiza más asistentes.

El comportamiento es no lineal y complejo, lo que significa que un solo factor rara vez explica la decisión, diferentes combinaciones pueden producir el mismo resultado y factores “menos importantes” pueden volverse clave. Por ejemplo: el “placer” por sí solo no garantiza que alguien quiera volver, pero si se combina con emoción, escapismo y socialización, el impacto se multiplica.

La química de la conexión

Hay otro elemento menos evidente, pero igual de importante: la oxitocina, conocida como la hormona del vínculo.

Esta no solo se libera en relaciones cercanas, también aparece en contextos de contacto físico, miradas compartidas y experiencias emocionales colectivas. En este contexto, un festival, entre abrazos, saltos y coros masivos, el cuerpo literalmente refuerza la sensación de conexión con extraños. Por eso, muchas veces, la experiencia se siente íntima… incluso estando entre miles de personas.

¿Por qué volvemos?

Otro concepto clave es el de conducta de aproximación, que es esa sensación de querer regresar, recomendar el evento, gastar más dinero o incluso quedarse más tiempo en el lugar.

Los festivales exitosos no son solo los que atraen más asistentes, son los generan lealtad y hasta familiaridad con ellos. Esto ocurre porque logran alinear los factores internos (emociones, motivaciones) con los externos (experiencia, organización), y cuando esa alineación sucede, el recuerdo se vuelve positivo… y repetible.

No todo importa por igual

Uno de los resultados más interesantes del estudio, es que rompe con lo que nos diría la intuición: En ciertos casos, aspectos como el servicio o la accesibilidad pueden ser menos determinantes si la atmósfera y la experiencia musical son lo suficientemente intensas.

Es decir, un festival puede tener una gran cantidad de fallas logísticas… y aun así llegar a ser percibido como exitoso. Pero ojo, esto no significa que la organización no importe, sino que el peso emocional de la experiencia puede compensar otras deficiencias.

Tecate Pa'l Norte (Tamara Ramírez Villegas)

El futuro: vivir el festival más allá del escenario

El estudio también apunta hacia una transformación clave: la integración de tecnología. Desde apps con recomendaciones personalizadas hasta transmisiones en vivo y experiencias híbridas, los festivales están evolucionando para amplificar esa mezcla de emociones y accesibilidad.La lógica es clara: mientras más formas haya de conectar con el evento, mayor será su atractivo.

El bajón después de la euforia

Pero la experiencia no termina cuando se apagan los escenarios, existe algo que muchos asistentes reconocen, aunque no siempre lo nombren: el “post-festival blues”.

Después de días de estimulación constante —música, multitudes, emociones intensas— el cerebro experimenta una caída en los niveles de dopamina. El regreso a una rutina mucho más lineal y predecible, puede sentirse vacío en comparación.

Ese contraste explica por qué, después de un festival, muchas personas sienten una especie de nostalgia o bajón emocional y también explica por qué queremos volver.

Una experiencia profundamente humana

Al final, los festivales funcionan porque responden a algo profundamente humano. No se trata solo de entretenimiento, sino de Sentir intensamente, compartir con otros, salir de la rutina y construir recuerdos.

En un mundo donde muchas experiencias son individuales y digitales, los festivales ofrecen lo contrario: presencia, colectividad y emoción en tiempo real. Y tal vez por eso —más allá de lo que pueda decir la ciencia— siguen llenándose.

Este texto contiene información basada en el estudio de Zhou, Chi, Cheng y Luo (2026), publicado en la revista científica Acta Psychologica, sobre los factores psicológicos y contextuales que influyen en la percepción y comportamiento de los asistentes a festivales de música