De acuerdo a memorando recogido por diversos medios, Sony Pictures va a despedir a cientos de empleados

Despidos Sony Pictures

Como parte de una reestructuración de sus operaciones, el distribuidor cinematográfico Sony Pictures Entertainment despedirá a cientos de trabajadores; la mayoría en Estados Unidos, así lo dio a conocer a sus empleados el director ejecutivo y presidente, Ravi Ahuja, en un memorando recogido por medios locales.

En el memorando se señala que los despidos van a afectar a “uno pocos cientos” de los aproximadamente 12,000 empleados que a nivel mundial forman parte de la compañía.

El director ejecutivo, añadió que dichos cambios responden a una decisión “dirigida y estratégica” que tiene el objetivo de concentrar recursos en áreas clave de crecimiento. Por ello, entre las prioridades que estableció la empresa, se encuentran la estrategia de franquicias y la expansión de marcas, en los que se incluyen los concursos y game shows, el desarrollo de anime, experiencias y contenido de próxima generación, contenido nativo para plataformas digitales y YouTube. De igual manera se tiene contempladas la conectividad dentro del ecosistema de Sony, en la cual se incluyen adaptaciones de videojuegos.

“Durante el último año, hemos perfeccionado nuestra estrategia y definido con mayor claridad dónde creemos que se encuentran las mayores oportunidades”, señaló Ahuja. Y agregó que para poder respaldar el crecimiento de la empresa es necesario llevar a cabo cambios en relación a la estructura y en las inversiones.

Asimismo, conforme se acuerden medidas que definan los planes y las prioridades, los próximos meses, los líderes empresariales van a compartir más detalles

”El cambio busca “reorientar” a la compañía para prosperar en una industria en constante evolución.“Al alinear nuestra estructura y recursos con nuestras prioridades estratégicas, avanzaremos con mayor claridad e impulso y estamos mejor preparados para la innovación y la resiliencia”, señaló Ahuja.

Con información de EFE