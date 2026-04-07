HBO Max sorprende con estrenos de abril y confirma Rick and Morty temporada 9 en mayo

Estrenos en HBO Max para el mes de abril Foto: La Crónica

Sin duda, abril será uno de los meses más poderosos del año para HBO Max, con un catálogo de estrenos que mantendrán a más de uno pegasdo a la pantalla del televisor, ya que se avecinan nuevas temporadas, películas recientes y títulos de alto perfil; sin embargo, uno de los anuncios que más ruido ha generado entre los fans de la animación es el regreso de Rick and Morty con su temporada 9, ya confirmada para mayo de 2026.

La estrategia de la platafroma de setraming será abrir la conversación entre los televidentres con estronos como Hacks y Euphoria; a la vez que prepara el terreno para uno de sus regresos más esperados en animación para adultos con la nueva entrega de Rick and Morty, cuya nueva aventura multiversal ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno para Latinoamérica.

Estrenos más importantes de HBO Max hasta el 12 de abril

Entre las novedades más relevantes de la semana destacan producciones que nos darán drama, comedia, cine y acción. Uno de los regresos más esperados es Hacks temporada 5, que llega el 10 de abril, mientras que Euphoria temporada 3 aterriza el 12 de abril, marcando uno de los lanzamientos más fuertes del mes.

En el apartado cinematográfico, HBO Max también fortalece su oferta con películas como:

The Smashing Machine — 9 de abril

— 9 de abril Jane Got a Gun — 8 de abril

— 8 de abril Pride and Prejudice and Zombies — 8 de abril

— 8 de abril Conclave — 10 de abril

Rick and Morty temporada 9 ya tiene fecha en HBO Max

La noticia que más entusiasmo ha despertado es el estreno de la temporada 9 de Rick and Morty, que llegará a HBO Max Latam el 25 de mayo de 2026. Adult Swim ya liberó el tráiler oficial, donde se anticipan nuevas locuras interdimensionales, humor ácido y aventuras aún más ambiciosas.

La serie, que se ha mantenido como una de las comedias animadas más exitosas de la televisión en la última década, volverá con 10 episodios inéditos y distribución en más de 170 países.

El nuevo adelanto confirma que la producción seguirá apostando por una creatividad completamente humana, un mensaje que incluso fue parte de la promoción oficial de esta temporada. los fans podrán esperar un episodio semanal a partir del 25 de mayo.