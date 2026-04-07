The Boys temporada 5: ¿A qué hora se estrenan los capítulos 1 y 2 en México?

The Boys Homelander se ha convertido en uno de los villanos más notables en los años recientes al representar la mentalidad totalitaria y conquistadora de los Estados Unidos.

Una de las series más aclamadas de los años recientes regresa para una quinta y última temporada. La adaptación de las novelas gráficas del mismo nombre, ‘The Boys’, está a punto de concluir su historia a través de Amazon Prime Video después de dos años de espera, los fans podrán ver la épica conclusión de la historia de este particular grupo de antihéroes.

¿A qué hora estrenan en México los primeros capítulos de la última temporada de The Boys?

Esta última parte de la historia se estará lanzando por capítulos y no la temporada completa, como ocurre con algunas series de Prime Video u otras plataformas. Al ser un evento de una de las series más vistas de Prime Video, se busca seguir generando expectativa semana a semana con cada una de estas entregas.

En México, los episodios estarán disponibles durante la madrugada del 8 de abril. El horario estimado es:

Entre la 1:00 y 2:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

Esto se debe al estreno simultáneo global que realiza la plataforma de streaming.

Calendario de estreno de los episodios de The Boys: temporada final

El calendario oficial de lanzamientos queda de la siguiente manera:

8 de abril: Episodios 1 y 2

15 de abril: Episodio 3

22 de abril: Episodio 4

29 de abril: Episodio 5

6 de mayo: Episodio 6

13 de mayo: Episodio 7

20 de mayo: Episio final

Sinopsis de la última temporada de The Boys

La temporada final retoma los acontecimientos tras el caos de la cuarta entrega y el spin-off Gen V. En este punto, el mundo está prácticamente dominado por Homelander, quien ha consolidado un régimen autoritario en Estados Unidos.

Los integrantes de “The Boys” se encuentran fragmentados: algunos han sido capturados y confinados en campos de detención, mientras que Starlight lidera una resistencia clandestina. En paralelo, Billy Butcher regresa con un plan extremo: utilizar un virus capaz de erradicar a todos los “Supes”, lo que eleva el conflicto a un escenario de consecuencias globales.

La narrativa apunta a un cierre más oscuro y emocional, con enfrentamientos decisivos y la posibilidad de muertes importantes entre los personajes principales.