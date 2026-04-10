Cancamusa convierte la nostalgia en refugio con su nuevo sencillo “Entre mis recuerdos”

Cancamusa estrena una emotiva versión de “Entre mis recuerdos”, el clásico de Luz Casal Foto: Cortesía

Hay canciones que no pertenecen a una época, sino a una emoción. Temas que reaparecen justo cuando más se necesitan y que, con el paso de los años, encuentran nuevas voces capaces de devolverles sentido. Desde ese territorio sensible llega “Entre mis recuerdos”, la nueva versión de Cancamusa, quien toma el clásico compuesto por Albert Hammond y popularizado por Luz Casal para convertirlo en una pieza delicada, cinematográfica y profundamente contemporánea.

La artista chilena no apuesta por una simple reinterpretación. Lo que hace es llevar la canción a su universo: un espacio sonoro donde la nostalgia no duele, sino que abraza. Grabada en la Ciudad de México por el ingeniero Felipe Castro y producida por **Francis Durán>, integrante de Los Bunkers, la pieza se mueve entre arreglos minimalistas, una voz cercana y una estética emocional que dialoga con la memoria de varias generaciones.

“Cuando era niña la escuchaba mucho en la radio. No entendía todo lo que decía, pero ya conectaba con esa nostalgia”, recuerda la propia Cancamusa sobre el origen sentimental de esta versión.

¿Por qué Cancamusa decidió versionar “Entre mis recuerdos”?

La fuerza narrativa de este lanzamiento está en la historia detrás de la elección. No fue una decisión casual, sino el regreso de una canción que la acompañó desde la infancia y que volvió a tocarla en un momento distinto de su vida.

La cantante explica que la frase “busco entre mis recuerdos” siempre le pareció profundamente humana, porque resume la necesidad de mirar atrás para encontrar fuerzas frente al presente.

Fue entonces cuando una persona que sigue su música le escribió en Instagram sugiriéndole que la cantara. Ese gesto, aparentemente simple, encendió algo más grande.

“Sentí que ahora sí tenía algo que decir a través de ella”, comparte la artista.

Cancamusa estrena una emotiva versión de “Entre mis recuerdos”, el clásico de Luz Casal, ahora llevado a un sonido íntimo, cinematográfico y nostálgico. Foto: Cortesía

Un material con sensibilidad cinematográfica

Uno de los elementos más atractivos para SEO y Discover es el contexto de producción. Esta nueva lectura fue grabada en Ciudad de México, lo que le da un guiño regional muy valioso para audiencias mexicanas.

La producción corrió a cargo de Francis Durán, músico de Los Bunkers, quien ayudó a trasladar la esencia del clásico a un terreno íntimo y contemporáneo.

“Ha sido un gran ejercicio interpretarla porque nunca había sentido tan profundamente una canción que no fuera escrita por mí”, revela Cancamusa.

El resultado es una atmósfera sonora minimalista y elegante, donde la emoción está al frente y cada arreglo parece construido para acompañar la memoria del escucha.

“Entre mis recuerdos”, una canción sobre el amor que permanece

Más allá de la nostalgia, Cancamusa propone una lectura luminosa del tema: recordar no como un acto de tristeza, sino como una forma de sostenerse.

“Los recuerdos no son solo nostalgia, también son una forma de sostenernos cuando la vida cambia”, afirma.

Esa idea le da a la nota un gran potencial emocional en Google Discover, porque conecta con búsquedas humanas relacionadas con canciones, memoria, familia, infancia y resiliencia.

La artista incluso desea que el público pueda viajar a esos momentos donde se sintió amado, protegido o acompañado.

Es una canción que no solo revive un clásico: reactiva emociones dormidas.

Ahí está el corazón de la nota: no se trata de nostalgia vacía, sino de una canción que vuelve cuando la vida exige resignificar lo vivido.

La canción formará parte del Dopamina Tour

Otro punto clave para el posicionamiento es que esta versión formará parte de su nuevo espectáculo dentro del Dopamina Tour, lo que abre búsquedas cruzadas por shows, repertorio y próximos conciertos.

Además, el lanzamiento ya está acompañado por un videoclip oficial disponible en YouTube, un elemento perfecto para mejorar tiempo de permanencia si lo insertas en la nota.