Coachella 2026 hoy, domingo 12 de abril: Horarios, lineup, escenarios y cómo ver en vivo

Transmisión en vido del Festival Coachella Crédito: Especial

El desierto de Indio vuelve a convertirse este domingo 12 de abril en el epicentro de la música global. Coachella 2026 llega al cierre de su primer fin de semana con una jornada cargada de estrellas internacionales, actuaciones esperadas por millones de fans y una transmisión en vivo que permitirá seguir cada momento desde cualquier parte del mundo.

La gran protagonista del día es Karol G, quien tomará el escenario principal a las 9:55 pm, consolidándose como uno de los momentos más comentados del festival. Su presentación encabeza una noche donde también brillan nombres como Young Thug, Major Lazer, FKA twigs, Iggy Pop y Foster the People.

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Coachella 2026: Horarios y lineup completo para hoy, domingo 12 de abril

Desde la tarde, el festival despliega actividad en múltiples escenarios con propuestas que van del pop al electrónico, pasando por el hip hop, el rock alternativo y la música experimental. Entre los sets más atractivos del domingo destacan Wet Leg, Laufey, Duke Dumont, Fatboy Slim, Major Lazer y Young Thug, mientras que la noche promete explotar con el cierre de Karol G en el main stage.

Horarios Coachella hoy domingo 12 de abril Foto: Coachella

¿En dónde ver el Festival Coachella 2026 hoy, 12 de abril EN VIVO?

Uno de los grandes atractivos para la audiencia digital y la que no tuvo oportunidad de asistir es que la transmisión oficial se mantiene a través del canal de YouTube de Coachella, con señal simultánea desde siete escenarios: Coachella Stage, Sahara, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave y Quasar.