Bebe Rexha y David Guetta se unen para lanzar el sencillo “Sad Girls” como parte del disco “Dirty Blonde”

Bebe Rexhay y David Guetta lanzan "Sad Girls" Foto: Cortesía

Hoy, la artista multiplatino, compositora y creadora de éxitos mundiales BEBE REXHA lanza “SAD GIRLS”, con la colaboración del superestrella mundial DJ y productor David Guetta. La canción es el último adelanto del próximo álbum visual de BEBE y el primero como artista independiente, “DIRTY BLONDE”, que saldrá a la venta el 12 de junio a través de EMPIRE.

Impulsada por una producción de progressive house a cargo de Guetta, “SAD GIRLS” es un himno bailable, eufórico y vibrante, que habla del dolor de ver a la persona amada irse con otra. Sobre sintetizadores brillantes y un ritmo implacable, REXHA transforma el desamor en desafío, declarando que las chicas tristes no se van hasta que suena la última canción.

Bebe Rexhay y David Guetta lanzan "Sad Girls" Foto: Cortesía

Hablando sobre la canción, REXHA dijo: “‘SAD GIRLS” es para cualquiera que alguna vez haya estado en una pista de baile con el corazón roto y se haya negado a dejar que la tristeza lo venza. No estás bien, pero sigues bailando y te apoyas a ti misma. Esa es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en esos momentos”.

“SAD GIRLS” es el capítulo más reciente de la exitosa colaboración creativa entre REXHA y Guetta. Durante la última década, el dúo ha producido varios éxitos mundiales de música dance, como «Hey Mama», «Say My Name», «One in a Million» y «I’m Good (Blue)», que alcanzó el puesto número 4 en la lista Billboard Hot 100 y ha acumulado más de tres mil millones de reproducciones. Considerados uno de los dúos más influyentes de la música dance a nivel mundial, han recibido dos nominaciones a los premios GRAMMY en la categoría de Mejor Grabación Dance/Electrónica por sus dos últimas colaboraciones.

El lanzamiento de la canción está precedido por los temas ya publicados “I Like You Better Than Me”, “Çike Çike”, “Hysteria” y el sencillo revelación del álbum, “New Religion”, un éxito mundial. Este último, una colaboración con el dúo de música dance Faithless, alcanzó recientemente el número 1 en la lista U.S. Dance/Mix Show Airplay de Billboard y en la lista WARM Global Dance Radio, además alcanzó el No.1 en el chart de Monitor Latino Anglo en México, en el que ya lleva 2 semanas consecutivas en dicha posición.

Su primer álbum como artista totalmente independiente, “DIRTY BLONDE”, muestra a Bebe tomando el control creativo para crear su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un álbum visual de larga duración definido por una libertad artística audaz y sin complejos. El álbum se lanzará el 12 de junio y presenta una identidad sonora con influencias europeas y temas enérgicos y bailables que, a la vez, transmiten una sensación personal y catártica.