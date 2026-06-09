SkaFest 2026 llega al Velódromo Olímpico: Tokyo Ska Paradise Orchestra y Smash Mouth encabezan el cartel

Ska Fest 2026: fechas, cartel y boletos Foto: Cortesía

La escena del ska en México está lista para vivir una de sus celebraciones más importantes. SkaFest anunció oficialmente su regreso para 2026 con una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del festival. La cita será el próximo 9 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, recinto que albergará a miles de seguidores de un género que ha mantenido una conexión especial con el público mexicano durante décadas.

La noticia llega acompañada de dos nombres de peso internacional: Tokyo Ska Paradise Orchestra y Smash Mouth, agrupaciones que encabezan la primera fase del cartel y que representan dos generaciones distintas de la música que han logrado construir comunidades de seguidores alrededor del mundo.

Ska Fest 2026: fechas, cartel y boletos Foto: Cortesía

Para los fanáticos del ska, el regreso de Tokyo Ska Paradise Orchestra representa uno de los momentos más esperados. La agrupación japonesa es considerada una auténtica institución dentro del género. Con más de tres décadas de trayectoria, múltiples giras internacionales y una reputación construida a partir de espectáculos explosivos y llenos de energía, la banda ha logrado romper las barreras del idioma para convertirse en una referencia global.

México, además, ocupa un lugar especial dentro de la historia reciente del grupo. Cada visita ha sido recibida por miles de seguidores que han convertido sus presentaciones en auténticas celebraciones multiculturales donde convergen el ska tradicional, el jazz, el rock y la experimentación sonora.

Por otro lado, la presencia de Smash Mouth añade un ingrediente de nostalgia y atractivo internacional que amplía el alcance del festival. La agrupación estadounidense alcanzó fama mundial gracias a canciones que definieron el cambio de milenio y que siguen formando parte de la cultura popular de millones de personas. Su incorporación al cartel refleja la intención de SkaFest de expandir su propuesta sin perder la esencia que lo ha caracterizado desde su nacimiento.

Cartel de SkaFest 2026

La primera ronda de artistas confirmados también incluye nombres fundamentales para la escena latinoamericana y mexicana. Entre ellos destacan:

Los de Abajo , quienes celebrarán uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria: Latin Ska Force .

, quienes celebrarán uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria: . Almalafa , agrupación originaria de Tijuana que festejará tres décadas de carrera.

, agrupación originaria de Tijuana que festejará tres décadas de carrera. La Resistencia , referente de la escena ska angelina.

, referente de la escena ska angelina. ¡FUÁKATA!, proyecto que aporta una propuesta más agresiva y contemporánea.

proyecto que aporta una propuesta más agresiva y contemporánea. Timo & Chino, quienes ofrecerán un recorrido por algunos de los temas más representativos del ska nacional.

Los organizadores adelantaron que aún faltan más artistas por anunciar, por lo que el cartel continuará creciendo durante los próximos meses.

El cambio de sede hacia el Velódromo Olímpico representa una de las transformaciones más importantes en la historia del festival. Los organizadores buscan que esta edición se convierta en la más grande hasta ahora, con una infraestructura capaz de recibir a miles de asistentes y ofrecer una experiencia más ambiciosa tanto en producción como en programación artística.

Fecha, sede y boletos de SkaFest 2026