Toy Story 5: ¿Quién es la nueva voz de Slinky y por qué no volvió Carlos del Campo?

Carlos del Campo El reconocido actor mexicano de doblaje que dio vida al leal Slinky de Toy Story por más de dos décadas, no volverá al proyecto en la quinta entrega.

Toy Story es una de las sagas animadas más trascendentales de la industria, no únicamente en su país de origen, sino a nivel internacional, razón por la que continúa siendo un éxito en taquilla tras treinta años desde su primera entrega.

En Latinoamérica, el impacto de esta peculiar aventura de juguetes con mente y acciones propias alcanzó gran reconocimiento gracias al trabajo del doblaje, siendo Carlos del Campo —voz latina de Slinky, el perro de resorte— uno de los actores del elenco original en 1996, año en el que las andanzas de Woody y sus amigos dieron inicio.

Debido a ello, su ausencia en Toy Story 5 causó un inmediato revuelo en el internet, donde los seguidores y seguidoras de la saga comenzaron a especular sobre un supuesto “veto” de Disney como la razón de su reemplazo en la cinta, sin embargo, el hijo del actor de doblaje se pronunció contra los rumores y aclaró la verdad detrás de que su padre no haya vuelto como la icónica voz de uno de los miembros más importantes de la pandilla de juguetes.

Trayectoria e importancia de Carlos del Campo en el doblaje latino

El destacado actor mexicano de doblaje inició su trayectoria en el medio durante 1989, alrededor de sus treinta años.

Dada su versatilidad para interpretar todo tipo de voces, incluyendo villanos y figuras cómicas, especialmente destacando en aquellas de tono cortés, Carlos del Campo se volvió una de las voces más emblemáticas del doblaje latino durante la década de los noventa y principios del 2000, interpretando personajes icónicos como:

C-3PO en la saga de ciencia ficción Star Wars.

en la saga de ciencia ficción Bulk en la franquicia Power Rangers.

en la franquicia Director Kune en el anime Ranma 1/2 .

en el anime Slinky en la saga animada Toy Story , hasta la cuarta entrega.

en la saga animada , hasta la cuarta entrega. Profesor Souichi Tomoe en Sailoor Moon S.

¿Por qué Carlos del Campo no volverá a Toy Story 5 como la voz de Slinky?

Esta última semana se dio conocer que Del Campo no volverá en el papel de Slinky para Toy Story 5, la cual se estrenará este verano en cines, lo que causó una inmediata respuesta por parte del público; entre la tristeza y confusión, resaltaron los rumores sobre una supuesta ruptura con Disney, lo que pudo haber provocado que la productora de animación decidiera reemplazarlo.

Sin embargo, el hijo de Carlos del Campo se pronunció en redes sociales contra dichas especulaciones, afirmando que su padre no fue vetado por Disney, sino que su ausencia en Toy Story 5 se debía a problemas de salud.

Mediante una historia, el hijo del actor Carlos del Campo, dio a conocer la razón por la que no retomó a Slinky. Lamentablemente el actor se encuentra delicado de salud. https://t.co/VyUGz9ZntM pic.twitter.com/JjkA59iOuD — Desdoblando Al Doblaje🎤 (@DesdoblandoaDob) June 19, 2026

“No, mi papá no está vetado de Disney, está muy delicado de salud hace tiempo y ya no puede hacer doblaje por desgracia”, aclaró mediante una historia de Instagram que fue difundida a través de aplicaciones de red social para contrarrestar los rumores iniciales.

En su comunicado, el hijo del actor de doblaje compartió que Carlos del Campo acudió al estudio para grabar el tráiler de la película, sin embargo, su salud ha empeorado estos últimos meses, lo que le impidió formar parte del elenco de doblaje en la grabación latina del filme.

“Sí, estamos vetados de estudios grandes (al día de hoy sin saber la razón ni justificación lógica), pero no tiene nada que ver con Disney. Pues ahí seguimos teniendo las puertas abiertas”, señaló el hijo de Del Campo, agradeciendo al público por la preocupación y buenos deseos recibidos.

¿Quién es César Filio, la nueva voz de Slinky para Toy Story 5?

El talento que tomará el lugar de Carlos del Campo como la voz del icónico perro de resorte en Toy Story 5 será César Filio, actor de doblaje, locutor y comediante mexicano que proviene de una destacada dinastía artística del país; hermano de los músicos Alejandro y David Filio, así como también del famoso actor de doblaje Mario Filio.

César ha destacado en el medio por su participación en el doblaje de personajes animados y de acción real, participando principalmente en:

Zootopia: Mr. Big.

Cars: Mate , en cortos y videojuegos.

, en cortos y videojuegos. Monsters Inc.: Charlie/Tony.

Toy Story 3: Twitch.

En producciones de acción real, César Filio ha trabajado en Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian, Los Hechiceros de Waverly Place: La Película y Aladdín (2019), además de contar con diversas participaciones como voces adicionales en otras franquicias de cine animado e imagen real.