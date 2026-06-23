¿Bizarrap anuncia la Music Session #42? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre la misteriosa publicación en Instagram del productor argentino

Hace solo un par de minutos, el productor discográfico, compositor y DJ argentino, Gonzalo Julián Conde, conocido a nivel mundial como Bizarrap, realizó una publicación en sus historias de Instagram en donde solo colocó el número “42″, abriendo la expectativa, la emoción y el misterio para millones de fanáticos, quienes entendemos esa referencia.

Recientemente, el músico fue tendencia en redes sociales al anunciar su participación en el doblaje de Toy Story 5, donde con su voz le dio vida a un “Santa de jardín”, un nuevo personaje de la franquicia de Disney Pixar, el cual aparece en pantalla unos minutos junto a otros personajes como “Lilypad” con voz de Belinda y “Pizza con Anteojos” con voz de Bad Bunny (quien hace la voz tanto en inglés como en español).

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