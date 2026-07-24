EA Sports FC 2027: ¿cuánto costará y en qué fecha estará disponible en México?

EA Sports FC 27 Fecha de estreno y precios para el mercado mexicano. (ea.com)

EA Sports FC 27 ya tiene fecha de estreno y precios para todos los fanáticos en México. Descubre todo cómo y cuándo conseguirlo.

¿Qué se sabe sobre EA Sports FC 27?

Además de contar con todos los modos de juego que los fanáticos ya esperan de la franquicia, el juego de futbol más esperado de cada año promete ser una de las entregas más innovadoras y llenas de contenido para los jugadores en la historia de la franquicia.

El juego tendrá mejoras considerables en su Intelgencia Artificial para ofrecer a los jugadores un estilo de juego más inmersivo. Contará con nuevos modos de juego como “The Grounds”, un mundo abierto en el que podrás personalizar a tu propio jugador y desarrollarlo tanto dentro como fuera del campo.

También parece que tendrá una versión gratuita llamada EA Sports FC 27 Lite, que te permitirá realizar juegos amistoso con un número limitado de clubes. Esta se presenta como la mejor opción para aquellos fanáticos que quieran jugar el día del lanzamiento pero busquen esperar más antes de conseguir la versión completa.

Y, por supuesto, para todos lo fanáticos mexicanos se confirmó el regreso de la Liga MX tras cuatro años de su última aparición en uno de los juegos.

¿Cuánto costará EA Sports FC 27 y cuándo saldrá en México?

El juego ya aparece listado en las tiendas virtuales tanto de Xbox como de Playstation. Los precios dependerán de la edición que consigas y serán los siguientes:

Edición Estándar: $,1399 MXN

Edición Ultimate: $1,999 MXN

Edición Ultimate Plus: $2,999 MXN

La fecha prevista de lanzamiento es el 25 de septiembre para todas las consolas a nivel mundial. Sin embargo, si adquieres en preventa alguna de la ediciones especiales podrás tener acceso desde el 18 de septiembre.