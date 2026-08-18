Muere Frank Beard a los 77 años el baterista de ZZ Top: ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

Frank Beard La banda informó del deceso de su ex baterista ocurrió este lunes 17 de agosto, situación que fue informada este martes.

El mundo del rock y de la música están de luto el día de hoy tras el anuncio de la muerte de Frank Beard a los 77 años. El músico estadounidense falleció este lunes 17 de agosto, según informó oficialmente la agrupación, de la que fue parte por más de cinco décadas.

Anuncian la muerte de Frank Beard, baterista de ZZ Top

Frank Beard, el baterista histórico de ZZ Top durante 56 años, falleció el 17 de agosto de 2026 a los 77 años. Según el comunicado del representante de la banda, murió mientras recibía cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas, rodeado de familiares.

En las semanas previas, Beard se había retirado de la gira “The Big One” de ZZ Top por problemas de salud. El baterista Michael Monahan lo sustituyó en los conciertos. En 2025 también se había ausentado temporalmente de otra gira por un problema médico no especificado relacionado con el pie y el tobillo.

La banda canceló los shows de los días 18 y 19 de agosto en Salt Lake City y Colorado Springs, pero anunció que reanudaría la gira el 22-23 de agosto en el ACL Live at The Moody Theater de Austin, uno de los locales favoritos de Beard.