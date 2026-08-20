Director que trabajó con Hayden Panettiere asegura que pidieron una “intervención” a la actriz antes de su muerte

Griff Furst El último director con el que trabajó Hayden Panettiere habló de la situación de la actriz en 2025 y cómo batalló en el proceso de rehabilitación durante la filmación de la película "A Breed Apart".

El súbito fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años ha conmocionado al mundo del espectáculo tras presuntamente haber fallecido por una sobredosis, situación que todavía se encuentra bajo investigación. Ahora, uno de sus últimos directores de cine, aseguró que el año pasado, había pedido a su equipo de trabajo organizar una “intervención” para ayudar a la intérprete con la rehabilitación por la que estaba pasando.

Planearon intervención para ayudar a Hayden Panettiere antes de su muerte

Este pasado miércoles 19 de agosto, el cineasta Griff Furst, quien fue el encargado en dirigirla a Panettiere en la cinta “A Breed Apart” (2025) habló sobre su experiencia con la actriz y su solidaridad frente a las situaciones por las que tuvo que atravesar al haber iniciado a trabajar desde tan joven. También, aseguró que su equipo de personas cercanas había organizado una “intervención” para acompañarla durante su proceso de rehabilitación, sin embargo, esta nunca se llevó a cabo.

“Al finalizar el rodaje, me mantuve en contacto con su equipo. Finalmente, se determinó que podría necesitar una intervención y me pidieron que participara. Acepté, pero esa intervención no se llevó a cabo, al menos que yo sepa, y yo no fui quien la impulsó, ni me habría parecido apropiado”.

“Cuando pienso en esto, no es solo la historia de Hayden. Crecí en foros de cine y conozco muy bien a muchos actores infantiles, y entiendo lo que supone crecer frente a una cámara antes de tener edad suficiente para dar su consentimiento y Hayden empezó a actuar cuando tenía 11 meses, así que la apoyaba para que superara la adicción de la que habló abierta y públicamente en sus memorias”, señaló el director.

DEA aún investiga posibilidad de homicidio en la muerte de Hayden Panettiere

A pesar de que las dificultades con las adicciones habían sido reveladas públicamente por la propia actriz y que el reporte inicial señalaba un posible deceso por sobredosis, las investigaciones todavía continúan para determinar si hubo alguna conducta delictiva que llevara a la muerte de la mujer de 36 años.

De acuerdo con información de TMZ, este pasado miércoles 17 de agosto, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) se unió a las investigaciones por el fallecimiento de la actriz, llevando a cabo un trabajo paralelo a el Departamento de Policía de Greenville y la oficina forense debido a la presencia de Narcan en el lugar de los hechos.

También, se dio a conocer recientemente que tanto el hermano de Hayden como su expareja (señalado de haberla violentado durante su relación) se encontraban en el complejo de departamentos donde falleció la actriz, aunque esto no ha confirmado algún tipo de implicación con su deceso.