El mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones en los Latin Grammys 2026: lista completa de nominados y categorías

Latin Grammys 2026 Este miércoles 16 de septiembre se dieron a conocer los nominados y nominadas a la entrega de los Latin Grammys 2026.

En pleno mes patrio que conmemora la Independencia de regiones latinoamericanas como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile y México, la Academia Latina De La Grabación anunció los artistas nominados y nominadas a los mejor de la música latina en la ceremonia Latin Grammys 2026, que se llevará a cabo cerca de la recta final del año.

Durante la presentación de categorías y sus respectivas nominaciones, Manuel Abud —CEO de La Academia Latina de la Grabación— expresó: “Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo”, reafirmando el papel que la organización persigue de convertirse en un referente de excelencia en la música latina.

¿Qué artistas mexicanos y mexicanas lideran nominaciones en los Latin Grammys 2026?

El nombre de México se colocó en la cima de las categorías gracias a Edgar Barrera, compositor y productor mexicano que recibió 10 nominaciones, incluyendo categorías destacadas como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año gracias a su trabajo en proyectos de Karol G y Carín León.

Con siete nominaciones cada uno y una, le siguen artistas como Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, mientras que la mexicana Silvana Estrada y la chilenomexicana Mon Laferte se posicionan en la contienda con seis nominaciones.

Por otra parte, la legendaria cantante cubana Omara Portuondo destacó en la lista al obtener una nueva nominación a sus 95 años, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

“Me encanta ver esta flexibilidad y esta increíble movilidad de nuestros artistas”, declaró Abud a Billboard Español.

Lista completa de nominados y nominadas a los Latin Grammys 2026

Las nominaciones a lo mejor de la música latina fueron anunciadas este miércoles 16 de septiembre, cuyo período de elegibilidad abarcó grabaciones lanzadas entre el 1° de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el anuncio oficial de la Academia Latina De La Grabación, las y los artistas nominados a los Latin Grammmys 2026, son:

Álbum del Año

EQUILIBRIVM - Anitta.

- Anitta. Free Spirits - C47RIEL & Paco Amoroso.

- C47RIEL & Paco Amoroso. Taracá - Jorge Drexler.

- Jorge Drexler. Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada.

- Silvana Estrada. Tropicoqueta - Karol G.

- Karol G. Femme Fatale - Mon Laferte.

- Mon Laferte. Muda - Carín León.

- Carín León. La vida era más corta - Milo J.

- Milo J. ¿Dónde es el after? - Rawayana.

- Rawayana. LUX (complete works) - Rosalía.

Canción del Año

Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís.

- Karol G y Marco Antonio Solís. ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler.

- Jorge Drexler. Dime - Silvana Estrada.

- Silvana Estrada. Femme Fatale - Mon Laferte.

- Mon Laferte. Hasta Jesús tuvo un mal día - CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting.

- CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting. Humano - Juanes y Vivir Quintana.

- Juanes y Vivir Quintana. La Perla - Rosalía ft. Yahritza y su esencia.

- Rosalía ft. Yahritza y su esencia. Mi gran amor - Santana ft. Becky G.

- Santana ft. Becky G. Nilo - Zanna.

- Zanna. Solifican12 - Milo J.

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Águas de um mar azul - Urias.

- Urias. Memória - Rosalía & Carminho.

- Rosalía & Carminho. No vento de nós - Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago.

- Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago. Sua onda - Marisa Monte.

- Marisa Monte. Viver e morrer de amor na América Latina - Johnny Hooker & Ney Matogrosso.

Mejor Nuevo Artista

Delilah.

FABIAN.

Loulu Gilberto.

Arath Herce.

Macario Martínez.

maye.

Sofia Monroy.

Kendall Peña.

Dora Sanches.

ARIA VEGA.

Zeca Veloso.

Grabación del Año

¿Cómo se ama? - Jorge Drexler.

- Jorge Drexler. Dime - Silvana Estrada.

- Silvana Estrada. Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís.

- Karol G y Marco Antonio Solís. Femme Fatale - Mon Laferte.

- Mon Laferte. Desde que te tengo - Carín León.

- Carín León. La Perla - Rosalía ft. Yahritza y su esencia.

- Rosalía ft. Yahritza y su esencia. Alma - Elena Rose.

- Elena Rose. O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto.

- Loulu Gilberto. Nos encontramos - Milo J.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 - Pablo Alborán.

- Pablo Alborán. Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné.

- Monsieur Periné. (Enamorada) - nic.

- nic. Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova.

- Debi Nova. ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío - Esteman, Daniela Spalla.

- Esteman, Daniela Spalla. Puerta Abierta - Kany García.

- Kany García. Yo Canto 2 - Laura Pausini.

- Laura Pausini. TQ+ - Reik.

- Reik. Querida Yo - Yami Safdie.

Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui - Kany García.

- Kany García. Amarillo - Joaquina.

- Joaquina. (favorito) - nic.

- nic. La Perla - Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia.

- Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia. Melancolía - Mon Laferte.

Mejor Interpretación de Música Electrónica

Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.

- CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again. Armándola De Pedo - Kinky.

- Kinky. Circular - Peces Raros featuring Nick Warren.

- Peces Raros featuring Nick Warren. Motopirueta - Soucream & Mazzarri.

- Soucream & Mazzarri. III. Ojalá! - Bronquio Remix - Violeta & Bronquio.

Mejor Interpretación Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee.

- Bizarrap & Daddy Yankee. La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta.

- Ryan Castro, Kapo & Gangsta. Se Lo Juro - Feid.

- Feid. Dile Luna - Karol G featuring Eddy Lover.

- Karol G featuring Eddy Lover. Gil - Milo J featuring Trueno.

Mejor Interpretación Reggaeton

Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow.

- Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow. Choque - Bad Gyal featuring Chencho Corleone.

- Bad Gyal featuring Chencho Corleone. Verano Rosa - Karol G featuring Feid.

- Karol G featuring Feid. Una Aventura - Ozuna.

- Ozuna. Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza.

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara - Bad Gyal.

- Bad Gyal. Omerta - J Balvin & Ryan Castro.

- J Balvin & Ryan Castro. Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle.

- Beéle. Tropicoqueta - Karol G.

- Karol G. Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema - J Noa & Trooko.

- J Noa & Trooko. El Pana Deiby - Akapellah.

- Akapellah. Gohan y Goku - Arcangel.

- Arcangel. Mono - Tokischa & Kase.O.

- Tokischa & Kase.O. Poder - Feid & Lil Supa.

Mejor Canción Urbana

Buenos Términos - Rauw Alejandro.

- Rauw Alejandro. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee.

- Bizarrap & Daddy Yankee. Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz.

- Omar Courtz. Reliquia Do 2T - Varios Artistas.

- Varios Artistas. Yo y Tú - Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo.

Mejor Álbum de Rock

A La Mitad - Beta.

- Beta. Malicia - Mägo De Oz.

- Mägo De Oz. Ceremonia - 1915.

- 1915. Shine - Fito Paez.

- Fito Paez. La Frontera - Viniloversus.

Mejor Canción de Rock

Destruirse - Viniloversus.

- Viniloversus. Ego - The Warning.

- The Warning. Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez.

- Fito Paez. Montserrat - Draco Rosa.

- Draco Rosa. Rojo Profundo - Dillom.

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur.

- Emmanuel Horvilleur. Juanesteban - Juanes.

- Juanes. Tierra De Nadie - La Vida Bohème.

- La Vida Bohème. Olas De Luz - Draco Rosa.

- Draco Rosa. Términos & Condiciones - Usted Señalemelo.

Mejor Canción de Pop/Rock

Antes De Que El Mundo Se Acabe - Paty Cantú.

- Paty Cantú. Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting.

- CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting. Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva.

- Leiva. Me Levanté De La Cama - Arath Herce.

- Arath Herce. Ratera - BRUSES.

Mejor Album de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos.

- Babasonicos. DESDE EL COMA - BRUSES.

- BRUSES. FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso.

- CA7RIEL & Paco Amoroso. Demian - Teo Planell.

- Teo Planell. LUX (Complete Works) - Rosalía.

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila - Jorge Drexler.

BUGAMBILIA - Francisca Valenzuela.

El Reset - Dante Spinetta.

QUERIDA AMALIA - BRUSES.

1:30 - Mon Laferte.

Mejor Álbum de Salsa

Invicto - Charlie Cruz.

- Charlie Cruz. El Alma En Clave - Luis Enrique.

- Luis Enrique. El Relevo - Luis Figueroa.

- Luis Figueroa. Más Que Palabras - Grupo Niche.

- Grupo Niche. Malportada - Nathy Peluso.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito - Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

- Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. Vallenato Social Club - Gusi.

- Gusi. Corazón Ausente - Ke Personajes.

- Ke Personajes. El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo.

- Karen Lizarazo. El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives.

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Música Para Bailar - Fariana.

- Fariana. Todo Llega - Manerra.

- Manerra. No Era El Plan - Gabriel Pagán.

- Gabriel Pagán. Oye Eta Vaina - Covi Quintana.

- Covi Quintana. Chula - Techy.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Díaz.

- Dayhan Díaz. Orgánico - Los Tri-O.

- Los Tri-O. Eternamente Omara - Omara Portuondo.

- Omara Portuondo. Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa.

- Gilberto Santa Rosa. Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín.

- Jorge Luis Chacín. Indole - Alex Cuba.

- Alex Cuba. Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca.

- Fonseca. Candela - Greeicy.

- Greeicy. Color Fania - Niña Pastori.

Mejor Canción Tropical

Crayola - Danny Ocean.

- Danny Ocean. Latino - Yeisy Rojas ft. Manolito Simonet & Ricardo Amaray.

- Yeisy Rojas ft. Manolito Simonet & Ricardo Amaray. Nombre y Apellido - Luis Enrique, De La Ghetto.

- Luis Enrique, De La Ghetto. Realidad-Es - Grupo Niche.

- Grupo Niche. Todo Llega - Manerra.

Mejor Álbum Cantautor

Improviso - Djavan.

- Djavan. Taracá - Jorge Drexler.

- Jorge Drexler. Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada.

- Silvana Estrada. Musas en Mi - Arath Herce.

- Arath Herce. FEMME FATALE - Mon Laferte.

Mejor Canción Cantautor

Dime - Silvana Estrada.

- Silvana Estrada. generación digital - Joaquina.

- Joaquina. Las Palabras - Jorge Drexler.

- Jorge Drexler. Musas en Mi - Arath Herce.

- Arath Herce. Temblor Y Réplica - Covi Quintana.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar.

- Pepe Aguilar. La Fernández - Camila Fernández.

- Camila Fernández. La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández.

- Mariachi Sol De México De José Hernández. Bandera Blanca - Christian Nodal.

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro - Luis Ángel “El Flaco”

- Luis Ángel “El Flaco” Piratita - Banda Los Recoditos

- Banda Los Recoditos Piedras A La Luna - Eden Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

- Raphael En La Voz De Kevin Aguilar 3 - Destiny Navaira

- Destiny Navaira Le Seguiremos - Jay Pérez

- Jay Pérez Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido

- Bobby Pulido Capítulo 8 - Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50

- Calibre 50 Gravedad - Duelo

- Duelo Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela

- Joss Favela Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera

- Grupo Frontera 50/50 - Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía - Kakalo

- Kakalo Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P

- Peso Pluma, Tito Double P Contra Todo - Rivs

- Rivs Dosis - Xavi

- Xavi Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

Ese Hombre Es Malo - Karol G

- Karol G Estamos Todos - Intocable

- Intocable No Capea - Xavi, Grupo Frontera

- Xavi, Grupo Frontera Ojitos Bellos - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Osadía - Eden Muñoz, Cristian Castro

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino - Yamandú Costa & Hermanos Saboya

- Yamandú Costa & Hermanos Saboya NOVA - Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

- Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas - Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

- Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas

- Berta Rojas A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón

- Eva Ayllón La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

- Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco Cambias Mi Mundo - Lila Downs

- Lila Downs La Vida Era Más Corta - Milo J

- Milo J Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

Neopía - Anibal Berraute

- Anibal Berraute Somos - Lidia Borda & Ariel Ardit

- Lidia Borda & Ariel Ardit Fueyerías - Pablo Jaurena

- Pablo Jaurena Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

- Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR - Yerai Cortés

- Yerai Cortés Origen & Revolución - Mercedes Luján

- Mercedes Luján In Illo Tempore - Mayte Martín

- Mayte Martín José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercé

Mejor Canción de Raíces

El Alma Mía - Silvana Estrada

- Silvana Estrada El tambor chico - Jorge Drexler & Rueda De Candombe

- Jorge Drexler & Rueda De Candombe La Puñalá - Andre

- Andre Spiritual Energies - Eli Alvarado

- Eli Alvarado Urano - Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore - Caracas Trio

- Caracas Trio Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde

- Alex Conde Verve - Lívia Mattos

- Lívia Mattos Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba

- Gonzalo Rubalcaba Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum Cristiano en Español

Tú - Hakuna Group Music

- Hakuna Group Music Días Contigo - Majo y Dan

- Majo y Dan Inquebrantable - Sarai Rivera

- Sarai Rivera Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

- Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal Mayday - Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes

- Ziza Fernandes Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto

- Thalles Roberto Betel (Ao Vivo) - Eli Soares

- Eli Soares O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne

- Verboemcarne Shuv - Victin

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Equilibrivm - Anitta

- Anitta Ludom - Ludom

- Ludom Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna

- Luedji Luna BRava - Jenni Mosello

- Jenni Mosello MARINADA vol.01 - Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera

- Black Pantera Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico

- Chico Chico Rádio Love Nacional - Detonautas

- Detonautas foto em grupo - FOTO EM GRUPO

- FOTO EM GRUPO CARRANCA - Urias

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento - AJULLIACOSTA

- AJULLIACOSTA FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH

- BUDAH CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? - Don L

- Don L Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida

- Emicida Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira - Leci Brandão

- Leci Brandão Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina

- Teresa Cristina Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande De Pilares

- Xande De Pilares Sentimento - Ferrugem

- Ferrugem Quinhão - Mosquito

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

- Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago Vende-se Lembrança - Pedro Emílio

- Pedro Emílio Améfrica - Bia Ferreira

- Bia Ferreira Afim - Zé Ibarra

- Zé Ibarra Eita - Lenine

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena - Ana Castela

- Ana Castela Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes

- Simone Mendes Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

- Lauana Prado Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana

- Luan Santana Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Véia

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho

- Carminho Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

- João Gomes, Mestrinho, Jota.pê Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares

- Juliana Linhares Molho Lambão - Psirico

- Psirico Amor Perene - Zaynara

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez

- Cantoalegre, Marta Gómez ¡A Jugar! - Danilo & Chapis

- Danilo & Chapis Mardearena - Magdalena Fleitas

- Magdalena Fleitas Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo

- OTA El Hipopotamo Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic

- Los Angeles Philharmonic Odyssey - Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

- Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela Opus 33 “Romantic Cello” - London Symphony Orchestra

- London Symphony Orchestra Sinfonia Em Quadrinhos - Orquestra Jovem Tom Jobim

- Orquestra Jovem Tom Jobim Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - London Philharmonic Orchestra

Mejor Obra/Composición Clásica

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano

- Richard Scofano Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra - Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem

- Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem Raices (Origins) - Live - London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

- London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner Tríptico Sudamericano - Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem

- Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem Yanga - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble

Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal - Murci Bouscayrol

- Murci Bouscayrol La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - (Varios Artistas)

- (Varios Artistas) Las Muertas - Fernando Velázquez

- Fernando Velázquez Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny

- Sergei Grosny O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

Mejor Arreglo

Juanito Alimaña - Dani Barón y Henry Villalobos

- Dani Barón y Henry Villalobos Dando Y Dando - Luis Enrique

- Luis Enrique Sonho Inca - Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro

- Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro A Deriva (Adrift) - Felipe Salles Featuring Tatiana Parra

- Felipe Salles Featuring Tatiana Parra Cazadero’s March - Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Varios Artistas

- Varios Artistas Anela - Belén Aguilera

- Belén Aguilera Florece En El Caos - No Te Va Gustar

- No Te Va Gustar La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas

- Berta Rojas La Vida Era Más Corta - Milo J

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas - Zeca Veloso

- Zeca Veloso Esgotada - Tiê

- Tiê Lux (Complete Works) - Rosalía

- Rosalía Marco - Marco Baptista

- Marco Baptista Taracá - Jorge Drexler

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

- CA7RIEL & Paco Amoroso Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva

- Leiva Guerras Invisíveis - L7nnon

- L7nnon Back To The Childhood - Maleh

- Maleh FLAMENCO - (Varios Artistas)

Mejor Video Musical Versión Corta

10 anos de Castelos & Ruínas - Bk’

- Bk’ CHINGONA - Tamara Flores

- Tamara Flores Moleirinha - Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

- Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira INRI - Los Tres

- Los Tres Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía

Productor del Año

Edgar Barrera: Cada Vez Me Gusta Más (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); Carranga (Carín León, Juanes); Coleccionando Heridas (Karol G, Marco Antonio Solís); La Morrita (Xavi, Carín León); Mi Gran Amor (Santana, Becky G); Monterrey (Grupo Frontera); Perlas Negras (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); Pvta Luna (Neton Vega); Viajando por el mundo (Karol G, Manu Chao).

Cada Vez Me Gusta Más (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); Carranga (Carín León, Juanes); Coleccionando Heridas (Karol G, Marco Antonio Solís); La Morrita (Xavi, Carín León); Mi Gran Amor (Santana, Becky G); Monterrey (Grupo Frontera); Perlas Negras (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); Pvta Luna (Neton Vega); Viajando por el mundo (Karol G, Manu Chao). Julio Raposo: Caminhador (Anitta); Canto Fjavan (Slap); Força Da Juventude (Os Garotin); Salvador (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); Troco Likes 10 Anos (Tiago Iorc).

Caminhador (Anitta); Canto Fjavan (Slap); Força Da Juventude (Os Garotin); Salvador (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); Troco Likes 10 Anos (Tiago Iorc). Santiago Ruiz “Tatool”: Esa Vida Era Más Corta (Milo J); Turr4zo (Trueno).

Esa Vida Era Más Corta (Milo J); Turr4zo (Trueno). Juan Pablo Vega: Boleritoxx (Feid); Cachacoleto (Juan Pablo Vega); De Mi Para Mi (Maca & Gero); El Observador (Duplat Y Esteman); Las Canas De Mi Amor (Juan Pablo Vega); Oscar Alfonso (Caloncho); Palacama (Caloncho); Que Vuelta Vox (Feid).

Boleritoxx (Feid); Cachacoleto (Juan Pablo Vega); De Mi Para Mi (Maca & Gero); El Observador (Duplat Y Esteman); Las Canas De Mi Amor (Juan Pablo Vega); Oscar Alfonso (Caloncho); Palacama (Caloncho); Que Vuelta Vox (Feid). Federico Vindver: Free Spirits (C47RIEL & Paco Amoroso)

Compositor del Año

Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).

Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner). Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).

Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo). Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).

5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz). Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).

Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira). Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco).

Latin Grammys 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la transmisión de la ceremonia?

La 27.a premiación de los Latin Grammys se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Hasta el momento, se desconoce la hora específica de inicio, ya que el horario de programación tiende a confirmarse semanas antes del gran evento.

En cuando a la transmisión en vivo, el público podrá recurrir a canales como TNT u opciones de streaming como HBO Max y Univision en terreno estadounidense.