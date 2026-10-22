¿De qué murió Tom Skerrit? Reportan la muerte del actor de ‘Alien’ y ‘Top Gun’ a los 93 años

Tom Skerritt El actor estadounidense, recordado por interpretar al capitán Dallas en Alien y al comandante Viper en Top Gun, falleció a los 93 años (X: @PopCrave)

El actor Tom Skerritt, reconocido por sus emblemáticos papeles en clásicos cinematográficos como Alien y Top Gun, así como por su aclamado trabajo en la serie de televisión Picket Fences, falleció este miércoles 21 de octubre a la edad de 93 años.

¿De qué falleció Tom Skerritt?

A través de un comunicado familiar enviado al medio especializado Entertainment Weekly, se confirmó que el deceso del actor ocurrió por causas naturales el miércoles 21 de octubre de 2026, dada su avanzada edad. En el escrito, sus seres queridos expresaron estar desconsolados ante la partida del actor.

La familia destacó que Skerritt era “un esposo cariñoso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Collin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi”.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”, continuó el comunicado emitido por sus familiares.

Asimismo, la familia resaltó que a Skerritt le apasionaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio comunitario, el apoyo a los veteranos de guerra y la naturaleza, así como ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces.

¿Cómo fue la trayectoria de Tom Skerritt en el cine y la televisión?

Con una carrera artística que abarcó más de siete décadas, Tom Skerritt se consolidó como uno de los actores secundarios y de carácter más respetados de Hollywood.

Participó en producciones icónicas como M*A*S*H*, interpretó al comandante Viper (superior de Maverick) en Top Gun, formó parte del thriller erótico Poison Ivy y actuó en el cine de terror en Poltergeist III.

En 1979, Skerritt obtuvo uno de sus papeles más recordados en la pantalla grande al dar vida al Capitán Dallas, el líder de la nave Nostromo en el clásico de ciencia ficción Alien, dirigido por Ridley Scott.

A la par de su éxito en el cine, su talento actoral le valió un gran reconocimiento en la televisión. En 1993 fue galardonado con el premio Emmy a Mejor Actor en una Serie Dramática por su interpretación del sheriff Jimmy Brock en la aclamada serie Picket Fences, de la cadena CBS, la cual protagonizó durante sus cuatro temporadas emitidas entre 1992 y 1996.