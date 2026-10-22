Palmeira Cruz: entre las emociones, la actuación y los secretos de “Sabor a ti”

Palmeira Cruz y su participación en la novela :Sabor a Ti"

Actriz, creadora de contenido, influencer y divulgadora de temas relacionados con el bienestar emocional, Palmeira Cruz ha construido una trayectoria que combina su pasión por la televisión con su interés por el desarrollo personal.

Además de compartir contenido en redes sociales y contar con un podcast, actualmente interpreta a Violeta en la telenovela “Sabor a ti”, donde da vida a una mujer que enfrenta conflictos amorosos y dificultades para expresar sus sentimientos.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Palmeira habló sobre su faceta emocional, sus inicios en la actuación y su participación en la producción de Lucero Suárez, una historia que reúne secretos familiares, amor y comedia.

Sus iniciones en temas emocionales

Durante la pandemia, cuando las producciones televisivas se detuvieron, Palmeira aprovechó para prepararse en bienestar y acompañamiento emocional, conocimientos que comenzó a compartir mediante sus redes sociales.

“Muchas veces no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes”, expresó al explicar cómo decidió utilizar sus plataformas.

Aunque inicialmente publicaba contenido sobre ejercicio y bienestar físico, descubrió que los temas que más conectaban con sus seguidores eran las relaciones de pareja, la autoestima y los patrones de conducta que llevan a repetir situaciones dañinas, asuntos que también despertaron su interés por experiencias personales.

La actriz explicó que durante ese periodo comenzó a certificarse como health coach y a estudiar herramientas relacionadas con la terapia emocional. Su intención no era solamente adquirir conocimientos, sino compartir aquello que le había servido para comprender sus propias experiencias.

Entre los temas que más le interesan se encuentran la repetición de patrones en las relaciones personales, la formación de nuevos hábitos y la manera en que las personas pueden modificar conductas que les generan malestar.

Para Palmeira, compartir este contenido representa una oportunidad de acercar información a quienes atraviesan situaciones similares, incluso si una publicación solamente despierta su curiosidad por conocer más sobre el tema.

Palmeira Cruz

De León a la televisión

Originaria de León, Guanajuato, Palmeira recordó que desde los tres años jugaba frente al espejo imaginando que era actriz. Posteriormente comenzó a participar en concursos de talento, donde obtuvo buenos resultados.

Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando conoció a la productora Magda Rodríguez, quien acudió a su ciudad para realizar pruebas. Aquella experiencia la motivó a trasladarse sola a la Ciudad de México cuando tenía entre 15 y 16 años.

Estudió en Casa Azul y continuó su preparación en Los Ángeles, antes de conseguir oportunidades en producciones como “El señor de los cielos”, “Rosario Tijeras”, “La madrastra” y “Amar a muerte”.

La actriz recordó que sus primeros trabajos llegaron mientras continuaba preparándose, por lo que considera que mantenerse cerca de las oportunidades y seguir estudiando fueron elementos importantes para desarrollar su carrera.

También explicó que cada personaje representa un reto distinto, pues le permite acercarse a situaciones y emociones que no necesariamente forman parte de su propia vida.

“Yo me entrego de lleno y digo: bueno, a ver qué viene este personaje a mostrarme y cómo puedo interpretarlo de la mejor manera posible”, compartió.

Los secretos de su personaje en “Sabor a ti”

Actualmente interpreta a Violeta en “Sabor a ti”, telenovela producida por Lucero Suárez que combina secretos familiares, conflictos amorosos y comedia dentro de una historia relacionada con viñedos.

Violeta creció junto a su hermana Conchita en la hacienda de los Sarmiento, donde ambas trabajan desde pequeñas y se sienten parte de la familia. Sin embargo, su vida sentimental está llena de enredos, especialmente después de enamorarse de alguien relacionado con otro viñedo.

Palmeira explicó que ambas hermanas llegaron a la hacienda desde niñas, después de quedar al cuidado de la familia. Aunque forman parte de la vida cotidiana del lugar, también tienen sus propias historias y conflictos, que se desarrollan conforme avanza la telenovela.

“Violeta somatiza sus emociones, no sabe decir lo que piensa, qué siente, no tiene esas herramientas”, explicó.

Palmeira detalló que su personaje guarda lo que siente hasta manifestarlo mediante malestares físicos. Incluso, sin darse cuenta, descubre que enfermarse puede convertirse en una manera de recibir atención de quienes la rodean.

La actriz señaló que, aunque sus conocimientos sobre bienestar emocional le permiten identificar las conductas de Violeta, no puede trasladar esas herramientas al personaje, pues forman parte de dos realidades distintas.

“Si Violeta fuera mi paciente, yo le diría esto”, comentó sobre las situaciones que observa durante la interpretación, aunque reconoció que su personaje todavía no cuenta con los recursos emocionales para enfrentarlas.

Explicó que, durante la construcción del personaje, llegó a identificar conductas relacionadas con la autoestima y la repetición de patrones, pero debía recordar que Violeta no tenía los mismos conocimientos que ella.

Por ello, considera importante respetar el proceso de cada personaje, de la misma manera que en la vida cotidiana no se puede obligar a alguien a buscar ayuda o cambiar sus decisiones antes de estar preparado.

Al preguntarle si Violeta sería de esas pacientes que acudirían inmediatamente a terapia o de las que se negarían a recibir ayuda, respondió entre risas que dependería del momento de la historia.

“Ahorita en la historia, a lo mejor sí se negaría”, señaló.

También destacó que uno de los atractivos de la telenovela es que los espectadores conocen situaciones que los personajes desconocen, lo que convierte algunos de sus problemas en momentos divertidos.

Como ejemplo, mencionó que Violeta puede sufrir porque alguien la dejó plantada en el cine, mientras el público conoce lo que realmente ocurrió. Esa diferencia entre lo que sabe el personaje y lo que observa el espectador genera situaciones que mezclan el drama con la comedia.

La actriz destacó que la historia tiene constantes cambios, por lo que cuando el público cree conocer el rumbo de los acontecimientos, puede encontrarse con una sorpresa al siguiente capítulo.

Su experiencia en la producción

Palmeira explicó que anteriormente había realizado pruebas para otra producción de Lucero Suárez, aunque no consiguió el papel. Tiempo después recibió una nueva invitación para participar en el casting de “Sabor a ti”, donde finalmente fue seleccionada para interpretar a Violeta.

Recordó que desde aquella primera oportunidad tenía interés en trabajar con la productora, principalmente por la manera en que desarrolla historias con distintos personajes y giros inesperados.

Cuando le ofrecieron interpretar a Violeta, la hermana mayor de Conchita, aceptó con entusiasmo, pues consideraba que era una oportunidad para formar parte de una producción que le llamaba la atención desde tiempo atrás.

Las grabaciones comenzaron a finales de febrero y concluyeron meses antes de la entrevista. Entre las experiencias que más disfrutó destacó la convivencia con sus compañeros y el ambiente de trabajo.

También recordó su reencuentro con César Évora, con quien había trabajado en “Las amazonas”, una de sus primeras telenovelas.

Además, mencionó a compañeros como Ara Saldívar y Mario Morán, con quienes coincidió cuando comenzaban sus respectivas carreras y a quienes ahora observa asumir personajes de mayor importancia.

Para Palmeira, volver a trabajar con actores que conoció años atrás también representa una oportunidad de observar cómo han evolucionado sus trayectorias.

Palmeira Cruz

Próximos proyectos

Sobre sus planes profesionales, Palmeira adelantó que existe la posibilidad de participar en nuevas grabaciones a principios del próximo año, aunque todavía no ofreció detalles del proyecto.

Mientras tanto, continúa compartiendo contenido sobre bienestar emocional, una faceta que desarrolla junto con su carrera como actriz.

La actriz considera que ambas actividades pueden complementarse desde su experiencia personal, aunque procura mantenerlas separadas al momento de interpretar un personaje.

En el caso de Violeta, reconoce que puede identificar situaciones que desde el bienestar emocional abordaría de otra manera, pero entiende que esas decisiones forman parte de la historia y de las experiencias que su personaje todavía debe atravesar.