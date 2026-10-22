Prime Video confirma segunda temporada de ‘Carrie’, serie de Mike Flanagan que adapta la icónica novela de Stephen King

Renuevan 'Carrie' de Prime Video La telequinética protagonista de King vuelve para una segunda ronda en su adaptación moderna tras el éxito de la serie en Prime Video.

Han pasado 52 años desde que la novela Carrie, que impulsó la carrera de Stephen King como escritor de terror y ciencia ficción, salió a la luz y conmocionó a millones de personas alrededor del mundo.

A partir de ese momento —con un significativo empujón de Brian de Palma tras la primera adaptación al cine en 1976—, la historia de la telequinética adolescente se consolidó como uno de los símbolos más representativos del terror, y no sólo eso, sino que Carrie también extendió su dominio hacia elementos de la vida humana que se mantienen frescos a través del tiempo, tales como el acoso escolar, la búsqueda de libertad, el miedo natural a lo desconocido, e incluso, la religión.

Por esa razón, la adaptación más reciente de Carrie, miniserie de ocho episodios dirigida y escrita por el aclamado director de terror Mike Flanagan para la plataforma de streaming Prime Video, destacó entre sus predecesoras al transportar a la atormentada protagonista a nuestra era dominada por las redes sociales y demostró a la audiencia su calidad atemporal para reinventar una historia que, si bien todo el mundo conoce, aún tiene mucho por contar.

Debido a ello, Prime Video confirmó que Carrie ha sido renovada para una segunda temporada, siguiendo así los planes que Flanagan tuvo desde el inicio al contemplar tres partes de esta icónica historia que explorará más allá del sangriento baile de la secundaria Thomas Ewen.

Prime Video renueva ‘Carrie’ para una segunda temporada: ¿de qué tratará la continuación?

Mediante redes sociales, la cuenta oficial de Prime Video anunció que la miniserie Carrie (2026) —dirigida y escrita por Mike Flanagan, con Stephen King como productor ejecutivo— fue renovada para una segunda temporada que seguirá los pasos posteriores de la icónica protagonista Carrieta White (Summer H. Howell) tras salir de su pueblo natal, un final que dista drásticamente de su contraparte literaria.

La producción, encabezada por el director de terror aclamado por series como La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche y La Caída de la Casa Usher, alcanzó el primer lugar de los títulos más vistos en más de 105 países, de acuerdo con la información difundida por TheWrap tras el lanzamiento de la serie el 7 de octubre de este año.

Her story is far from finished. Carrie is returning for Season 2 on Prime. https://t.co/PLKZIIj6WY — Prime Video (@PrimeVideo) October 22, 2026

“Carrie está conectando tanto con los fans de Stephen King de toda la vida como con una nueva generación, incluyendo jóvenes adultos y público internacional, y con especial fuerza entre las espectadoras mujeres”, declaró Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios. A su vez, el directivo subrayó que la reinterpretación de Flanagan demuestra la vigencia de la obra de King y sus posibilidades narrativas al dirigir la historia más allá de los acontecimientos del baile de graduación.

Aunque los detalles de la trama permanecen bajo reserva, el desenlace de la primera temporada ofrece pistas sobre el rumbo de la continuación; una de ellas, retomada de conversaciones entre internautas, podría ser la posibilidad de ampliar la mitología de Carrie sin limitarse a los acontecimientos de la novela, incluso uniendo el universo de la más reciente serie con personajes del universo de King que han mostrado poseer el Resplandor en producciones como Danny Torrance en Doctor Sueño o Dick Halloran en la también existosa It: Welcome to Derry.

“Estamos emocionados por saber hacia dónde llevarán Mike y Stephen la historia”, declaró Friedlander.

Stephen King respalda la serie ‘Carrie’ de Prime Video: ¿cuáles son sus opiniones al respecto?

La renovación de Carrie en Prime Video también confirma la continuidad de la colaboración entre Mike Flanagan y Stephen King, quien ha manifestado públicamente su satisfacción con la adaptación de su primera novela e incluso forma parte del proyecto como productor ejecutivo, respaldando la reinterpretación del cineasta y sus planes para desarrollar la historia más allá de su desenlace original.

Shhh! Don't talk about this! https://t.co/MUxoksZBev — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2026

Previo al anuncio de la segunda temporada, King publicó un video en su cuenta oficial de X, en el que aparecía viendo la serie junto a su perrita Molly y animó a su público seguidor a darle una oportunidad a la producción; en ese mensaje, el escritor describió a Flanagan como “el mejor adaptador de mis obras” y dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración.

Por su parte, Flanagan declaró tras el anuncio de la renocavión: “estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene después”, compartiendo que desde el inicio imaginaron una historia que va mucho más allá del universo descrito en la novela; según declaracaciones anteriores, el plan inicial del cineasta consiste en tres temporadas, habiendo completado ya dos tercios del arco argumental proyectado.