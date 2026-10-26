El reto de Jay-Z: superar a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl (NFL/Cuartoscuro)

A través de canales oficiales la National Football League (NFL) anunció que el rapero estadounidense Jay-Z será el encargado del de medio tiempo del Super Bowl LXI, el cual se llevará a cabo el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California.

Con el anuncio de Jay-Z como encargado del espectáculo del Super Bowl LXI, las comparativas con participaciones previas no se han hecho esperar, entre ellas destaca la de Bad Bunny, el más reciente artista que participó en el show de medio tiempo.

Números de Bad Bunny y Jay-Z

Este año, el artista puertorriqueño, logró posicionarse como el 4 show más visto en la historia de la NFL con más de 128 millones de visualizaciones. Actualmente, la presentación alcanza las 161 millones reproducciones en YouTube.

En Spotify, Bad Bunny alcanza el puesto número 10 como el artista más escuchado en todo el mundo con más de 90 millones de oyente mensuales, mientras que Jay-Z con 50 millones se posiciona como el número 70.

Por otro lado, Shawn Corey Carter, nombre real de Jay-Z, es una de los personajes más influyentes a en el género musical del rap a nivel mundial. En su anuncio como encargado del medio tiempo, la NFL agregó la fease “GOAT’s out of the bag” (el GOAT ha salido a la luz).

GOAT, por sus siglas en inglés de Greatest of All Time, significa el más grande de la historial.

¿Podrá superar Jay-Z a Bad Bunny?

Una comparativa entre el show Bad Bunny y Jay-Z es difícil de manejar, debido al tipo de música que produce cada uno de los artistas. Por un lado, la aparición de Jay-Z puede atraer a una mayor comunidad en territorio estadounidense por la figura tan importante que representa en la industria y en el país.

Sin embargo, la conexión entre la comunidad latinoamericana o hispanohablante no estará tan presente de manera directa en este espectáculo, sin embargo, existen algunas cosas que ambos comparten como el compromiso social con su comunidad y el impacto cultural que generan.

Jay-Z podría alcanzar número similares a los que obtuvo Kendrick Lamar en 2025, quien alcanzó los 135 millones de espectadores y se posicionó como el show más visto en la historia de la NFL, ya que ambos artistas trabajan un género musical similar.

¿Jay-Z se autoeligió como espectáculo de medio tiempo?

El rapero estadounidense, a través de su compañía de entretenimiento Roc Nation, es el encargado de elegir a la persona encargada del medio tiempo de la final de la NFL, no obstante, la decisión final la tienes los directivos de la liga de futbol americano.