Fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce salen a la luz: así lució el Madison Square Garden en la prestigiosa ceremonia

Filtran fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce Daily Mail tuvo acceso a un archivo especial que revela la organización de la ceremonia en el Madison Square Garden.

Han pasado casi cuatro meses desde que la superestrella de pop Taylor Swift contrajo matrimonio con Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, en el emblemático Madison Square Garden el viernes 3 de julio del 2026; el evento se llevó bajo alto secretismo y reunió cerca de mil invitados, entre familiares, amistades y celebridades.

Desde entonces, internautas han estado al tanto de nuevos detalles relacionados a la prestigiosa boda, desde la deuda de la cantante con la ciudad de Nueva York por las horas extras que la policía empleó durante su boda hasta las invitaciones para la ceremonia. Sin embargo, este lunes se revelaron las primeras imágenes de la pareja, los pasillos y la organización del evento dentro del Madison Square Garden.

Daily Mail filtra las primeras fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Tras meses de especulaciones y escasas filtraciones sobre los detalles de la boda de Taylor Swift y el jugador profesional de futbol americano Travis Kelce a inicios de julio del año presente, las primeras imágenes del interior del Madison Square Garden fueron reveladas este lunes 26 de octubre por Daily Mail, medio que tuvo acceso al plano de la organización y fotografías inéditas de las estructuras construidas para la ceremonia.

Las fotografías filtradas mostraron que el emblemático recinto deportivo de Nueva York se transformó en un gigantesco jardín cubierto de árboles y vegetación, dando la experiencia inmersiva de “estar en un cuento de hadas”.

The Daily Mail obtained exclusive images from Taylor Swift and Travis Kelce's wedding, including the original layout plans and scrapped decisions 💍 https://t.co/I5ISBDKdGA 🔗 https://t.co/tbNGFa7Lsw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 26, 2026

A su vez, el medio estadounidense tuvo acceso a los planes originales de distribución y decisiones descartadas, tales como un estanque ubicado en el lugar donde se llevaría la ceremonia nupcial y la construcción de un carrusel de aproximadamente 7 millones de dólares; no obstante, ninguna de estas ideas se concretó.

Rumbo al corazón de la ceremonia, los pasillos fueron adornados con fotografías de la feliz pareja, tomadas durante su tiempo de noviazgo, además del logo de las “T” entrelazadas que iluminó el centro de la galería.

Entre otros de los nuevos detalles filtrados por Daily Mail, se encuentra la distribución de las zonas en las que se dividió el interior del Madison Square Garden para la ceremonia y posterior fiesta de celebración; el inmenso jardín y escenario principal fueron elementos que se mantuvieron desde el plano original hasta la realización de la boda.

“La iluminación jugó un papel crucial para edificar este ambiente de ensueño. Grandes cortinas de tonalidades rosa pálido y púrpura bloquearon cualquier destello de luz exterior, permitiendo que un diseño de luces tenues y destellos celestes recreara un cielo estrellado personalizado para la pareja”, detalló el presentador de noticias George Stephanopoulos.

¿Cuándo se casaron Taylor Swift y Travis Kelce?

La popular pareja de la farándula estadounidense contrajo matrimonio el sábado 3 de julio de 2026, celebrando la unión con una masiva ceremonia privada que se llevó a cabo dentro del icónico Madison Square Garden en la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con filtraciones y reportes de medios, el actor Adam Sandler ofició la boda de la cantante y el jugador de futbol americano, además de que la lista incluyó otras figuras emblemáticas del espectáculo internacional como Selena Gómez, Gigi Hadid, Hugh Grant y Paul McCartney, entre familiares de la pareja y empresarios.