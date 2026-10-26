Mórbido Film Fest 2026: películas, estrenos y sedes de la edición 19

Como de costumbre, el cine de terror volverá a tomar las pantallas durante la temporada de Día de Muertos. Del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2026, el Mórbido Film Fest celebrará su edición número 19 con una programación que reúne producciones internacionales, cine mexicano, clásicos restaurados y propuestas que buscan llevar los límites del género un poco más lejos.

La cartelera estará integrada por 40 largometrajes de 20 países y 81 cortometrajes, seleccionados entre 344 trabajos inscritos en esta última categoría. Parte de la programación incluye películas que han pasado por festivales internacionales como Cannes, Berlín, Toronto, Rotterdam, Locarno y SXSW, además de cuatro títulos premiados en la edición más reciente del Festival de Sitges.

La oferta no se limita a las salas de cine. El encuentro también contempla funciones especiales, actividades para las infancias y proyecciones en distintas sedes de la Ciudad de México y Morelos, con opciones para quienes disfrutan del terror sobrenatural, las historias incómodas y las películas que permanecen en la cabeza después de los créditos.

¿Qué películas habrá en Mórbido Film Fest 2026?

La selección de este año combina estrenos, cine contemporáneo y títulos que recuperan su lugar en la pantalla grande. Entre las propuestas destacadas está la restauración en 4K y sin cortes de The Devils (1971), dirigida por Ken Russell, que formará parte de la sección Mórbido Classics.

Por su parte, la sección Global presentará el estreno de Bad Lieutenant: Tokyo, del cineasta japonés Takashi Miike, conocido por su filmografía vinculada al cine de género.

También se proyectarán cuatro películas reconocidas en la última edición del Festival de Sitges: Ghost in the Cell, Gummy, Dernsie y Familia teme enfrentar una nueva noche de terror. Con esta selección, el festival reúne propuestas que han llamado la atención en uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al cine fantástico y de terror.

Estrenos y funciones especiales que destacan en la cartelera

Entre las actividades especiales sobresalen varias proyecciones con un contexto particular:

Hablando con extraños , de Adrián García Bogliano, inaugurará el festival en la Cineteca Chapultepec.

, de Adrián García Bogliano, inaugurará el festival en la Cineteca Chapultepec. Sacrificios , de Mauricio Chernovetzky, tendrá su premier nacional en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

, de Mauricio Chernovetzky, tendrá su premier nacional en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Failure! , de Alex Kahuam, se presentará en colaboración con la Universidad Iberoamericana e incluirá un conversatorio con el director, conocido también por The Remedy .

, de Alex Kahuam, se presentará en colaboración con la Universidad Iberoamericana e incluirá un conversatorio con el director, conocido también por . Das Experiment (2001), de Oliver Hirschbiegel, regresará a la pantalla en una función organizada junto con el Goethe-Institut Mexiko, como parte de la celebración por los 25 años de esta institución.

Estas actividades amplían la experiencia del festival más allá de las proyecciones, con oportunidades para acercarse a las películas desde sus procesos creativos y su contexto cinematográfico.

El cine mexicano tendrá 11 películas en la Selección Oficial

Las producciones nacionales ocuparán un lugar importante en Mórbido Film Fest 2026, con 11 títulos incluidos en la Selección Oficial.

La lista está integrada por:

Hablando con extraños

El Diablo Sabe tu nombre

Sacrificios

El Infinito

Roto

Quince

Grandes Hits

Mi amigo el Sol

Un disfraz para Nicolás

Un reino para todos nosotros

Roy del Espacio.

En el caso de El Infinito y Roto, ambas películas se presentarán como work in progress, es decir, trabajos que todavía se encuentran en proceso de desarrollo o finalización.

La presencia de estos títulos permite observar distintas vertientes de la producción nacional, desde las propuestas vinculadas al terror hasta otras narrativas que dialogan con la fantasía y el cine de género.

Mictlantecuhtli protagoniza el cartel oficial de Mórbido 2026

La identidad visual de esta edición tiene como figura central a Mictlantecuhtli, deidad mexica asociada con la muerte y señor del Mictlán, el inframundo de la mitología mexica y náhuatl.

El cartel fue creado por el artista mexicano Marcos Castro, cuya obra conecta con el espíritu de una celebración que coincide cada año con el Día de Muertos. La elección de esta figura retoma una relación con la muerte que, en México, forma parte de las tradiciones, las expresiones artísticas y la vida cultural.

Castro estudió Artes Visuales en La Esmeralda y ha presentado exposiciones individuales en México y Miami, además de participar en muestras colectivas en espacios internacionales. También forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha recibido en dos ocasiones una beca del FONCA.

La imagen no se queda únicamente en el terreno gráfico. Mictlantecuhtli también tiene presencia en Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky, una de las películas de la Selección Oficial que tendrá su estreno nacional en el Museo Nacional de Antropología.

¿Dónde será Mórbido Film Fest 2026? Estas son sus sedes

El festival llegará a 14 sedes entre la Ciudad de México y Morelos, con funciones en espacios cinematográficos, recintos culturales y espacios universitarios.

Entre los lugares contemplados se encuentran:

Cinépolis Diana

Cinemanía

Centro de Cultura Digital

Casa del Lago UNAM

Cineteca Chapultepec

Cine Tonalá

Museo Nacional de Antropología

Goethe-Institut Mexiko

Universidad Iberoamericana

Jardín Borda

Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano

Tres municipios de Morelos, con funciones y actividades itinerantes

En Morelos, el programa se desarrollará en colaboración con la Secretaría de Cultura estatal y el Festival Miquixtli. Habrá proyecciones en el Foro del Lago del Jardín Borda y en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, además de funciones itinerantes mediante la Carreta Cine Móvil.

Estas actividades se realizarán del 29 al 31 de octubre y el 1 de noviembre. La programación también contempla a los más pequeños. Casa del Lago UNAM recibirá actividades especiales los días 7 y 8 de noviembre, con proyecciones y una sesión de cuentacuentos.