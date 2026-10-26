Murió Walter Koening a los 90 años: el actor que interpretó a Chekov en Star Trek

Walter Koenig Actor que interpretó a Pavel Chekov en Star Trek falleció a los 90 años. (Wikipedia Commons)

El actor Walter Koenig, conocido por interpretar a Chekov en la serie original de Viaje a las estrellas, falleció a su 90 años.

¿Quién era Walter Koenig y de qué murió?

Walter Koenig nació en Chicago, Illinois en 1936 y pasó su infancia en Nueva York. Su familia era de ascendencia rusa. A pesar de haber emigrado de la Unión Soviética por su judaísmo, el papá de Koenig sostuvo su ideología comunista, lo cual lo llevó a ser investigado por autoridades estadounidenses durante la época del macartismo.

Se graduó en psicología de UCLA. Fue durante sus estudios universitarios que adquirió una fascinación por la actuación y decidió practicarlo con seriedad de regreso en Nueva York.

Se unió al reparto original de Star Trek, conocida en español como Viaje a las estrellas, cuando la serie comenzó en 1966, habiendo trabajado previamente con su creador Gene Roddenberry. Su papel como Pavel Chekov fue integral a la serie, formando parte de la tripulación principal de la nave USS Enterprise junto con el Capitán Kirk (William Shatner), Spock (Leonard Nimoy), Bones (DeForest Kelley), Scotty (James Doohan), Uhura (Nichelle Nichols) y Sulu (George Nichols). Tras el final de la serie original en 1969, Koenig reinterpretaría su rol en seis películas que se hicieron posteriormente.

Fue una de las únicas dos personas en audicionar para el papel y lo consiguió tan sólo unas horas después de salir de su audición. Se dice que los productores buscaban a alguien que atrajera más espectadores jóvenes, y Koenig tenía rasgos similares a cantantes de rock de la época.

Su personaje fue arriesgado en la época, pues en el futuro planteado por Roddenberry toda la humanidad convive pacíficamente en busca de otras galaxias. Esto en una época en que, con la Guerra Fría en su punto álgido, cualquier representación de rusos en la ficción era sujeta al escrutinio público.

Como sucedió con varios actores de Star Trek, Koenig expresó cómo vivía una dicotomía entre el anonimato en Hollywood y la veneración de los fanáticos de Star trek. “La gente está interesada en Chekov, no en mi”. Aun así, no renegó de sus fanáticos “trekkies” y constantemente se le veía en convenciones dedicadas a la franquicia firmando autógrafos y conversando con los aficionados. Además, colaboró como escritor Viaje a las estrellas: La serie animada y otros proyectos de Roddenberry como La cintas de Questor. En 2012, Koenig recibió su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Su experiencia en ciencia ficción le trajo varios roles en el género durante los años. Destacó su trabajo como un personaje recurrente en la serie Babylon 5.

Koenig legó su rol de Chekov a Anton Yelchin, otro actor de ascendencia rusa que interpretó el personaje en la trilogía dirigida por J. J. Abrams y falleció trágicamente en un accidente a los 27 años en 2016.

Más allá de la actuación, trabajó como guionista en varios programas y películas, además de escribir novelas y una autobiografía. Incluso llegó a trabajar en el teatro, escribiendo y dirigiendo monólogos originales y adaptaciones de La dimensión desconocida.

Mantuvo relaciones estrechas con su reparto, llegando a ser el padrino de bodas de George Takei en su matrimonio a Brad Altman. Takei fue una de las persona que compartió la noticia del fallecimiento de Koenig en Facebook. “Walter y yo nos conocimos en el puente del Enterprise en la década de 1960 y permanecimos siendo amigos por casi seis décadas”, escribió el actor y amigo cercano del fallecido.

Walter Koenig murió de causas naturales en su hogar de Los Ángeles este 25 de octubre a los 90 años, acompañado de su hija Danielle y su sobrina.