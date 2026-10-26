Preparan reestreno de “Y tu mamá también”: ¿Cuándo volverá a los cines la película de Alfonso Cuarón por su 25 aniversario?

Y tu mamá también (2001) La película dirigida por Alfonso Cuarón regresará a los cines. (The Criterion Collection)

Y tu mamá también, película mexicana del director Alfonso Cuarón, se reestrenará en cines. La película celebra su 25 aniversario.

¿Cuándo se reestrenará Y tu mamá también?

Estrenada el 8 de junio de 2001 en México, Y tu mamá también fue dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, con narración de Daniel Giménez Cacho.

La película sigue la historia de Julio y Tenoch, dos jóvenes de la Ciudad de México cuyas novias se van a un intercambio de verano, dejándolos libres para buscar aventuras con otras personas. Tras un inicio decepcionante a sus vacaciones, conocen a una señora española llamada Luisa, quien atraviesa una crisis de mediana edad. Los tres emprenden un viaje a las costas de Oaxaca en el que exploran la sexualidad y la amistad.

El film se convirtió en un clásico del cine mexicano de manera instantánea. Recaudó 12 millones de dólares en México, convirtiéndose en una de las cintas mexicanas más taquillera de todos los tiempos. Acumuló 33.6 millones de dólares a nivel global y recibió nominaciones para los premios Óscar, BAFTA y Globos de Oro. Desde su lanzamiento, ha sido nombrada entre las mejores películas del siglo XXI.

Y tu mamá también catapultó la carrera todos los que trabajaron en ella. Consolidó a Gael García Bernal como uno de los mayores talentos del cine mexicano, tras ya haber destacado en Amores Perros. Convirtió a Diego Luna como una estrella internacional. Y abrió el camino en la industria cinematográfica para el galardonado Emmanuel “El Chivo” Lubezki y, por supuesto, para Alfonso Cuarón, quien pasaría a dirigir éxitos de la crítica como Niños del hombre, Gravedad y Roma.

Janus Films, compañía distribuidora que se encarga de llevar clásicos del cine a salas de todo el mundo, será la encargada de restaurar la cinta para su reestreno en cines. Actualmente, la distribuidora pertenece a los mismos propietarios de The Criterion Collection, la compañía que crea ediciones especiales de películas y que fue responsable de un Blu-Ray con material adicional de Y tu mamá también. Se preve el reestreno para el verano de 2027.

“Y Tu Mamá También sigue siendo muy especial para mí y significa mucho verla regresar a los cines 25 años después. Estoy especialmente emocionado de compartir el film con una nueva generación, mientras que aquellos que espectadores de toda la vida pueden experimentarla otra vez en una nueva restauración 4K”, dijo el director en un comunicado.

Aún no se confirman los detalles de su reestreno en México, pero debido a su popularidad e importancia en el país, es muy posible que se estrena tanto en la grandes cadenas de salas como en cines independientes.