Orgullo y Prejuicio de Netflix lanzará su primer tráiler: ¿a qué hora saldrá el adelanto y qué se sabe de la serie?

Orgullo y Prejuicio (2026) Netflix anunció que lanzará el primer tráiler de Orgullo y Prejuicio, la nueva serie que adaptará la novela más famosa de Jane Austen.

Han pasado tres décadas desde la primera adaptación que tuvo la novela Orgullo y Prejuicio, considerada la obra cumbre de Jane Austen y uno de los mayores referentes del romance literario. Dado que la crítica social y el ingenio que posee esta historia mantiene su relevancia en la era moderna, Netflix apostó por una nueva serie que estará disponible en la plataforma de streaming a partir de este 2026.

A medida que los días se acercan para el gran estreno, y ante la incertidumbre que mantiene a miles de fans en duda del éxito que pueda lograr la adaptación protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, Netflix anunció mediante su cuenta oficial en redes sociales que el primer tráiler será lanzado el miércoles 28 de octubre, lo que ya ha despertado opiniones divididas del público respecto a adaptaciones previas.

Orgullo y Prejuicio de Netflix: ¿cuándo y a qué hora lanzarán el tráiler de la nueva serie?

La novela más famosa de Jane Austen ha sido adaptada en múltiples ocasiones a lo largo de los años, desde versiones que buscan representar con fidelidad el material original, hasta adaptaciones mucho más atrevidas, como lo ha sido Orgullo y Prejuicio y Zombies, o la comedia romántica Bridget Jones.

Sin embargo, este 2026 Netflix presenta su propuesta con Emma Corin y Jack Lowden en el papel de los emblemáticos —huraños y prejuiciosos...— Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, los protagonistas que Austen creó para hablar sobre la madurez, autocrítica y capacidad de ver más allá de las apariencias que requiere el amor entre dos individuos.

¿Esperando ardientemente? Mañana llega el tráiler. https://t.co/S3d32WHF0Z — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 27, 2026

“Mañana llega el tráiler”, anunció la plataforma de streaming este martes, estrategia de marketing que parece haber tomado gran popularidad para el servicio digital gracias a la expectativa que genera en redes sociales por el primer vistazo de una historia tan querida, tal como fue el caso del tráiler de Narnia: El sobrino del mago, otra de sus nuevas adaptaciones literarias.

Sin embargo, Netflix no especificó la hora en que el primer adelanto podría ser publicado, por lo que internautas recomiendan mantener activas las notificaciones de las cuentas de Netflix en X o Instagram.

Todos los detalles sobre la serie Orgullo y Prejuicio de Netflix: elenco, guión y fecha de estreno

La primera adaptación de la novela más famosa de Jane Austen llegó en 1940, sin embargo, Más fuerte que el orgullo incluyó toques de comedia y tuvo una estética victoriana —en lugar del periodo Regencia original en el libro— que la alejó de las expectativas del público fiel a la historia.

Por esta razón, la miniserie producida por BBC en 1995, y protagonizada por Jennifer Ehle y Colin Firth, se convirtió en la adaptación más leal a la historia escrita por Austen. Al éxito de esta producción, se suma la película dirigida por Joe Wright en 2005, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen en el papel de los protagonistas.

No obstante, Netflix ha tomado el reto de crear una versión más del icónico romance y delegó el cargo del guión a Dolly Alderton, reconocida autora del bestseller Todo lo que sé sobre el amor, mientras que la dirección será responsabilidad de Euros Luyn, aclamado por su trabajo en el éxito juvenil Heartstopper.

En el elenco principal, se encuentran las siguientes actrices y actores de renombre:

Emma Corrin: Elizabeth Bennet .

. Jack Lowden: Sr. Fitzwilliam Darcy .

. Olivia Colman: Sra. Bennet .

. Rufus Sewell: Sr. Bennet .

. Daryl McCormack: Sr. Bingley .

. Louis Partridge: Sr. Wickham .

. Jamie Demetriou: Sr. Collins .

. Fiona Shaw: Lady Catherines de Bourgh.

La serie Orgullo y Prejuicio de Netflix se estrenará el 3 de diciembre de 2026, contará de 6 episodios que tendrán el reto de adaptar con fidelidad la novela al mismo tiempo que integrará su propia identidad para conectar con las nuevas generaciones.