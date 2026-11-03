Imitandup como Anthony Ippolito en ‘I Play Rocky’ ¿Quién es ‘Imitandup’? El creador de contendido doblará a Anthony Ippolito en ‘I Play Rocky’ (Instagram: @imitandup / @iplayrockymovie)

El creador de contenido conocido como Imitandup dará un gran salto del mundo de las redes sociales a las salas de cine al prestar su voz para el doblaje al español latino de I Play Rocky.

En esta producción, el influencer asumirá el papel estelar al doblar al actor Anthony Ippolito, quien encarna a un joven Sylvester Stallone en la cinta que revive el complejo proceso de creación detrás de la icónica película de 1976.

¿Quién es Imitandup y cómo se volvió famoso en redes sociales?

Tomás Galván, conocido popularmente como Imitandup, es un locutor de radio, influencer, actor de doblaje e imitador mexicano nacido el 2 de julio de 1993.

Su popularidad explotó en plataformas digitales gracias a su talento para imitar las voces de personajes populares y figuras del entretenimiento. Entre sus contenidos más virales destaca la sección “Capitán América contando chistes”, donde imita el tono del actor de doblaje José Antonio Macías para presentar chistes de diversos estilos.

Asimismo, se ha caracterizado por compartir breves tutoriales de imitación, además de colaborar con creadores de la comunidad como Somos Geek, Darth Logan y Pelicomic.

¿De qué trata ‘I Play Rocky’ y cómo retrata la creación del clásico del cine?

Bajo la dirección de Peter Farrelly, I Play Rocky reconstruye el camino que recorrió Sylvester Stallone antes de convertirse en una estrella internacional de Hollywood. La historia se centra en las dificultades económicas y creativas que enfrentó el actor, destacando su firme determinación por protagonizar el guion que él mismo había escrito, a pesar de las constantes ofertas de los estudios para comprar la historia con la condición de contratar a otro intérprete principal.

Para esta producción, Tomás Galván (Imitandup) se une oficialmente a una trama sobre los orígenes de una de las franquicias más icónicas del cine.

¿En qué otros proyectos de doblaje ha participado Imitandup?

Aunque I Play Rocky representa uno de los retos más significativos de su carrera al asumir el rol estelar, Imitandup cuenta con una trayectoria corta en la industria del doblaje, participando en series animadas y producciones cinematográficas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: