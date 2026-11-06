El lenguaje que evade el abuso sexual: ¿por qué la disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol es incumplimiento de sentencia?

La invisibilización del abuso sexual Sasha Sokol desglosa las razones por las que la “disculpa” pública de Luis de Llano incumple su obligación judicial en el proceso.

Esta semana se difundió mediante redes sociales la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol, medida que las autoridades judiciales ordenaron al productor cumplir como parte de la sentencia por daño moral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme en junio de 2025, después de un proceso legal de varios años.

No obstante, la cantante declaró que el mensaje de De Llano “no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, compartiendo este viernes 6 de noviembre las razones por las que el video continúa evadiendo la posición de poder y responsabilidad que el productor tuvo en la década de los ochenta, cuando Sokol tenía sólo 14 años y no poseía la madurez plena para otorgar un consentimiento libre sin manipulación.

La representación legal de Sasha Sokol acusa a De Llano de “burlar la justicia” e intentar “confundir a la sociedad”

Después de que el mensaje de Luis de Llano se viralizara en redes sociales tras su publicación en el perfil “Cumplimiento Luis de Llano”, cuenta que hasta este momento contiene dos videos relacionados al proceso legal, Sasha Sokol se pronunció en contra de la supuesta disculpa de su antiguo agresor, a quien acusó de incumplimiento de sentencia.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder”, declaró Sokol mediante su cuenta oficial de X, siendo respaldada este viernes 6 de noviembre de 2026 por su representación legal.

A través de una nueva publicación en redes sociales, Sokol expuso las razones por las que el video de Luis de Llano no cumple las obligaciones impuestas por las autoridades judiciales, destacando:

Incumplimiento de sentencia. Incumplimiento del procedimiento judicial. Reiterada desobediencia.

Ante el video publicado por Luis de Llano el 2 de noviembre de 2026, la representación legal de Sasha Sokol informa: 1. Incumplimiento de la sentencia. La justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano y lo condenó, entre otras obligaciones, a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol. Siguiendo el proceso determinado en la sentencia, el Juzgado aprobó el texto preciso de la disculpa que Luis de Llano debía ofrecer. Esa decisión está firme y es cosa juzgada. Sin embargo, la disculpa que él decidió publicar es sustancialmente distinta. Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo: sustituye el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales. Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado. La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha. 2. Incumplimiento del procedimiento judicial. La jueza estableció un procedimiento para evitar una nueva revictimización: Luis de Llano debía entregar primero la grabación al Juzgado, Sasha tenía derecho a revisarla y solo después de la revisión correspondía a la juez autorizar su difusión. Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol. 3. Reiterada desobediencia. Luis de Llano ha desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales, lo que ha motivado la imposición de diversas medidas de apremio, incluyendo multas y el arresto que le fue aplicado el 2 de septiembre de 2026. Hoy, a pesar de ello, vuelve a desafiar a los tribunales y pretende mantenerse impune respecto de lo que la justicia le ha ordenado. Las sentencias firmes deben cumplirse en los términos en que son dictadas por los tribunales. Con la difusión de estos videos, Luis de Llano se burla de la justicia e intenta confundir a la sociedad. La representación legal de Sasha Sokol exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá las acciones legales que correspondan hasta que finalmente Luis de Llano asuma la responsabilidad de sus actos y cumpla lo que le fue ya ordenado. Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 6, 2026

Según describió la representación legal de la cantante, la disculpa pública ordenada por el tribunal requiere el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad, no obstante, acusaron a De Llano de “sustituir” el texto preciso por un lenguaje que todavía presenta el caso de estupro como una relación entre iguales; de esta manera, el productor incurre nuevamente en la revictimización de Sasha Sokol.

De acuerdo con la defensa de la artista, el procedimiento judicial de la disculpa pública consistía en que Luis de Llano debía entregar primero la grabación al Juzgado, la cual sería revisada por Sasha y entonces proceder a su difusión una vez que fuera autorizada. Sin embargo, el productor ignoró el procedimiento, presentando un mensaje público en el que se refirió de nuevo al abuso de poder como un “vínculo” sostenido por ambos.

“Con la difusión de estos videos, Luis de Llano se burla de la justicia e intenta confundir a la sociedad”, sentenció el mensaje de este viernes.

El lenguaje que sostiene la violencia contra las mujeres: ¿cómo invisibiliza De Llano el abuso sexual?

A través de los años, las feministas han señalado una importante forma de violencia contra las mujeres y niñas que, en su mayoría, tiende a pasar inadvertida para las redes sociales y los medios de comunicación: la naturalización e invisibilización del abuso sexual.

Uno de los casos más recientes e importantes de México, es el abuso de poder que Luis de Llano ejerció en Sasha Sokol durante la década de los ochenta, cuando él tenía 39 años y era productor de Timbiriche, mientras Sokol apenas contaba con 14 años de edad.

En el video difundido el lunes 2 de noviembre, De Llano se expresa de la siguiente manera: “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los ochenta”.

Ante este mensaje, la representación legal de Sasha Sokol acusó al productor de usar un “lenguaje jurídico que modifica el fondo” de la disculpa pública ordenada por el tribunal, es decir, De Llano sustituye las palabras “abuso de poder” por “carácter ilícito” y evade la responsabilidad bajo términos como “asimetría temporal”, en lugar de reconocer su posición como agresor en la relación que mantuvo con una joven de 14 años.

Este tipo de eufemismos tienden a mitigar la violencia sexual contra las mujeres y niñas, invisibilizando casos como los de Sasha Sokol y miles de mujeres en México, millones de mujeres en el mundo.

Tal como concluye Ivana Alochis en su artículo Los eufemismos, las perífrasis y las metáforas como vehículos de naturalización e invisibilidad del abuso sexual contra mujeres y niñas en la prensa gráfica, estas estrategias lexicosemánticas naturalizan el abuso sexual como una “relación consensuda” o exenta de violencia, lo cual deriva en la revictimización de las mujeres o niñas que han alzado la voz contra sus agresores.