¿Robbie Williams irá contra Olivia Rodrigo por presunto plagio? Esto es lo que dijo sobre ‘take me home (4 christmas)’

Mensaje de Robbie Williams sobre el presunto plagio de 'take me home (4 christmas)' Robbie Williams frena las acusaciones contra Olivia Rodrigo por presunto plagio al éxito ‘Candy’ que el cantante británico lanzó en 2012.

Tras el lanzamiento de ‘take me home (4 christmas)’, primera canción navideña de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, la polémica eclipsó el entusiasmo inicial del tema cuando internautas comenzaron a señalar el parecido entre la nueva canción y el éxito ‘Candy’ de Robbie Williams, lo que colocó a la joven compositora en el centro de nuevas acusaciones por presunto plagio.

Ante el crecimiento acelerado de la controversia en redes sociales, Williams publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para expresar su molestia sobre la “costumbre” en la industria musical de etiquetar de plagio cualquier melodía mínimamente similar a un tema ya existente, dirigiendo su mensaje a los señalamientos recientes realizados contra la estadounidense.

“No sé si, técnicamente, hay un problema de derechos de autor, de propiedad intelectual o si no hay problema alguno. Y, sinceramente, no quiero saberlo. No voy a ir contra ella”, declaró.

Robbie Williams frena la polémica y expresa su admiración a Olivia Rodrigo: “así es como funciona la música”

Entre la noche del domingo 8 y la madrugada de este lunes 9 de noviembre, el aclamado cantante británico Robbie Williams respondió a los señalamientos de presunto plagio realizados en redes sociales contra Olivia Rodrigo tras el estreno de su sencillo navideño take me home (4 christmas), lanzado el pasado jueves 5 de noviembre.

“Hay una diferencia entre proteger tu obra y tratar cualquier secuencia de notas vagamente familiar como si fuera un billete de lotería premiado”, explicó el cantautor, afirmando que la práctica de señalar cualquier melodía similar a otra como acto de plagio lleva tiempo generándole molestia, pues aunque algunos casos estén completamente justificados, otros tienden a ser “tonterías”.

De acuerdo con Williams, la música funciona de esta manera: “todos nos apoyamos en los hombros de quienes nos precedieron. A veces de forma consciente; otras, sin siquiera darnos cuenta”, por lo que sostuvo que cualquier acto de castigar a otros u otras artistas por llegar “de manera accidental a un lugar en el que alguien más ya ha estado”, podría terminar ahuyentando la creatividad de todo el mundo.

“Lo que me trae a Olivia Rodrigo. Amo a Olivia Rodrigo. La he amado desde Brutal [canción de su álbum SOUR]. Ojalá yo la hubiera escrito”, expresó su admiración al mismo tiempo que bromeó sobre las groserías que la cantante estadounidense tiende a decir sobre el escenario antes de dirigir el mensaje al tema central: “Me da la impresión de que, tal vez, ella se topó accidentalmente con un eco musical mío en una de sus nuevas canciones. ¿Y saben qué? No podría importarme menos".

Williams aseguró que no quiere saber si hay un problema de derechos de autor, de propiedad intelectual o si no hay problema alguno, reafirmando que no irá contra Olivia Rodrigo por las similitudes entre los dos éxitos que han sido señalados en redes sociales.

“Algunas de estas cosas se han convertido en una cacería y creo que es desagradable”, expresó el cantante británico, finalizando su comunicado con un mensaje directo a Rodrigo: “si estás leyendo esto, creo que eres malditamente brillante, mucho amor y feliz Navidad”.

¿Por qué acusan de plagio la canción ‘take me home (4 christmas’ de Olivia Rodrigo en redes sociales?

Después del estreno del sencillo de Olivia, usuarios y usuarias en redes sociales señalaron vagas similitudes entre la canción navideña y el éxito ‘Candy’ que Robbie Williams lanzó en el año 2012.

Entre los detalles similares señalados por internautas, se encuentran el ritmo, compás y la “vibra general” de la parte final de la canción. Tal comparación llevó a Williams a reaccionar en tono de broma con un mensaje dirigido a la cantante en X, antes Twitter: “Feliz Navidad”, sin embargo, esta publicación incrementó la polémica en redes sobre una posible demanda de plagio.

Debido a que la controversia creció en el internet, Robbie Williams volvió a emitir un mensaje, esta ocasión desglosando su posición ante las acusaciones, restó importancia a la presunta similitud entre los temas y expresó públicamente su admiración a Rodrigo, lo que dio por terminada la polémica y frenó las especulaciones de una demanda.