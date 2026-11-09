Russell Brand es condenado a más de 10 años en prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand El actor fue sentenciado este lunes 9 de noviembre. (EFE)

Russell Brand ha sido sentenciado a más de 10 años en prisión. El actor fue declarado culpable el jueves pasado de violación y agresión sexual.

¿Cuál fue la sentencia de Russell Brand?

Tras un mes de juicio, el pasado 5 de noviembre el comediante y actor Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. Este lunes 9 de noviembre el juez Joel Bennathan le dictó 10 años y 6 meses en prisión. De la sentencia, 9 de los años corresponden al cargo de violación, el cual Brand deberá enfrentar primero. A estos le siguen 9 meses, 18 meses y 8 meses por los cargos de agresión sexual, sentencias que se deberán cumplir de manera simultánea. Los días que el histrión ha pasado en prisión desde que se le declaró culpable contarán como parte de su sentencia.

Los cargos de los que fue hallado culpable Brand incluyen una violación que ocurrió en su casa de Londres en 2009 y la agresión sexual de tres mujeres. Uno de los casos de agresión sexual sucedió en 2004 cuando Brand tocó los senos de una aficionada en un bar al poco tiempo de conocerla (sentencia de 9 meses), otra cuando besó y manoseó a una mujer en la cabina de una estación de radio en 2004 o 2005 (sentencia de 18 meses) y la última en un estudio de grabación de Channel 4 en 2009 cuando Brand colocó su cabeza en la ingle de una mujer con la que trabajaba sin su consentimiento (sentencia de 8 meses).

Durante la sentencia, el juez leyó los testimonios de las mujeres, que describen los momentos en que se cometieron los delitos junto con los efectos psicológicos que resultaron para la víctimas. Una de ellas sufrió de adicciones a causa del incidente.

En todos se destacó cómo el actor actuó con intención de ofender utilizando el poder que le traía su fama y cómo en varios de los casos de agresión sexual el séquito de Brand no hizo nada por interrumpir los delitos.

Se narró el caso de violación ocurrido en 2009, en el que Brand comenzó a tener sexo vaginal con un mujer para luego quitarse el condón e insertar su miembro en el ano de la víctima sin consentimiento. Cuando dejó a la mujer en la cama entre semen, sangre y excremento, le ordenó a esta que limpiara. Luego le pidió a su chofer que la dejara en una estación del metro.

Todavía se deben investigar dos acusaciones más de violación, que podrían resultar en más años siendo agregados a su sentencia, y hay más mujeres que han presentado sus propias acusaciones tras el juicio.

El juez advirtió que por el tipo de crimen Brand debe pasar al menos dos tercios de su sentencias tras las rejas. Después podrá se liberado y cumplir el tiempo restante en arresto domiciliario. Antes de ser llevado a sus celdas, el actor se volteó a decirle “te amo” a su esposa, quien se mantuvo cabizbaja durante toda la sesión. Bennathan afirmó que tomó en cuenta que el comediante deja atrás tres hijos, pero comentó que era “su propia culpa”.