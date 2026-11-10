¿Cuánto dinero ganó Johnny Depp por ‘Ebenezer’? Revelan el sueldo del actor en su regreso al cine

Johnny Depp El actor protagonizará la próxima película navideña "Ebenezer" (Paramount Pictures)

El actor y músico Johnny Depp regresa a cines tras ocho años si un gran papel, resultado de la extensa batalla legal contra su exesposa. Protagonizará Ebenezer: los fantasmas de Navidad, película producida por Paramount. Conoce cuál fue su salario por este papel.

¿Cuál fue la última película de Johnny Depp?

Johnny Depp enfrentó un juicio por difamación debido a un supuesto abuso doméstico del que lo acusaba su exesposa Amber Heard. En 2022, el juez falló a favor de Depp en casi todos los cargos de los cuales se le acusaba, en un juicio extensamente reportado con cortes rodeadas por aficionados del histrión.

A pesar del buen resultado, la odisea legal lo dejó mal parado en cuanto a su establecida reputación en Hollywood. Aunque el actor nunca perdió a muchos de sus fanáticos, y su nombre sigue siendo uno de los más conocidos entre el público general, era incierto cuál sería el primer proyecto que le daría la oportunidad al actor y músico de relanzar su carrera.

Su último rol fue en Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald en 2018. El estudio, Warner Bros., decidió terminar su contrato con Depp cuando perdió una batalla legal en 2020 contra el periódico sensacionalista The Sun, quien lo llamó un “golpea esposas”.

El actor finalmente regresa con Ebenezer: los fantasmas de Navidad, un nueva adaptación del clásico relato navideño de Charles Dickens.

La película está dirigida por Ti West —conocido por las películas de terror X, Pearl y Maxxxine— y busca centrarse más en la figura de Ebenezer Scrooge, el adinerado viejo ermitaño que es visitado por tres fantasmas, quienes le enseñan un lección sobre lo que verdaderamente importa en la vida. Esta versión, a diferencia de otras que se han visto en el pasado, busca ahondar más en la vida de Scrooge y agregar elementos de humor negro. La cinta costó 38 millones y el marketing, que usualmente equipara al presupuesto, fue de 50 millones.

A las películas de navidad, por lo general, les va bien en taquilla entre más cerca estén de las fechas festivas, pero Ebenezer saldrá este 13 de noviembre. Por lo mismo, se ha especulado si el regreso de Depp a una gran producción de Hollywood (apareció en un puñado de películas independientes de poca circulación como Minamata durante su “exilio” de Hollywood) será suficiente para que la cinta genere ganancias.

Ciertamente se está utilizando como un acercamiento, pues incluso se resalta en el avance un diálogo en el que el personaje que interpreta Depp dice “Estoy de vuelta”. El estudio quiere generar el dinero posible a partir del hecho de que esta es la primera gran película del actor tras el juicio.

¿Cuánto ganó Johnny Depp con Ebenezer?

De los 38 millones que costó Ebenezer, Johnny Depp recibió 5 millones. A pesar de que no se puede decir que se trata de poco dinero, es una cantidad mucho menos considerable que lo que Depp ha recibido por otros papeles. Como el capitán Jack Sparrow, por ejemplo, llegó a recibir hasta 90 millones por una película. Aun así, Depp podría recibir más en bonos como estipula su contrato si a la película le va bien, según reportó Variety.

Sin embargo, lo importante tanto para el estudio como para Depp será cómo es recibida la cinta por la audiencia. Para el estudio significará que recuperar la cantidad invertida es más probable. Y para Depp que su regreso fue un éxito, y así podrá reestablecer su carrera donde la dejó. Esto es crucial para determinar el futuro de la franquicia Piratas del Caribe. Depp expresó un deseo por regresar a la franquicia una vez más para decirle adiós a su personaje y pasar la batuta a una nueva generación.

De cualquier forma el actor ya tiene otra película agendada para ser estrenada el próximo año, el thriller de acción Day Drinker coprotagonizado por Penélope Cruz.