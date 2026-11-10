Lilo & Stitch regresan: ¿Cuándo se estrenará el próximo corto y dónde podrá verse?

Lilo junto a Scratch Walt Disney Pictures confirmó el lanzamiento de un corto donde veremos a un nuevo integrante de la familia, pero no será del agrado de Stitch (Walt Disney Pictures)

Lilo y Stitch estarán de vuelta en la pantalla grande, pero en esta ocasión no estarán solos. La franquicia ambientada en Hawái contará con un tercer integrante de origen espacial a su historia a través de una nueva y corta aventura.

¿De qué trata el nuevo cortometraje de Lilo & Stitch?

A través de sus canales oficiales, Walt Disney Pictures hizo el anuncio de este cortometraje. La historia presenta la llegada de Scratch, una pequeña y traviesa gatita espacial de color rosa que se convierte en la nueva rival de Stitch dentro del hogar.

En el argumento, Lilo debe salir a cumplir con algunas tareas y deja a Stitch a cargo del nuevo integrante. La convivencia entre ambos personajes desata una serie de enredos y caos que deja un rastro de destrucción a su paso dentro de la casa.

The 'ohana is getting bigger 🐱 See the all-new short film, Lilo & Scratch, in theaters November 25 with Disney's #Hexed. https://t.co/joJwJIHG5S — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 10, 2026

¿Dónde y cuándo se podrá ver el nuevo corto animado de Disney?

El nuevo cortometraje continuará con la tradición de la compañía de proyectar un cortometraje animado en salas de cine antes del inicio de sus largometrajes principales.

El estreno oficial del corto se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2026, proyectándose de manera exclusiva como apertura de la película animada Hexed.