Karol G reprograma concierto en CDMX: nueva fecha, boletos y cómo pedir reembolso

Tropitour México 2026 La cantante y compositora colombiana anunció que visitará México este 2026 como parte de su ‘Viajando por el mundo Tropitour’.

Una noticia inesperada toma por sorpresa a todos los seguidores de la colombiana Karol G, ya que la tarde de este domingo OCESA emitió un comunicado en el que informa que el tercer concierto del Viajando por el Mundo Tropitour, de este domingo 15 de noviembre, se pospone debido a problemas de salud de la cantante.

De acuerdo con el aviso, la decisión se tomó para priorizar la salud y el bienestar de la cantante colombiana, quien después de dos noches de música y momentos especiales en la capital mexicana no podrá presentarse en la fecha originalmente anunciada.

¿Cuándo será el concierto de Karol G en CDMX?

La presentación originalmente programada para el domingo 15 de noviembre fue trasladada al martes 17 de noviembre de 2026.

El espectáculo se llevará a cabo en el mismo recinto, el Estadio GNP Seguros, por lo que no habrá cambios de sede para quienes ya cuentan con entradas.

La reprogramación responde exclusivamente a motivos de salud de la artista, según la información difundida por OCESA. Hasta el momento, el comunicado no detalla el padecimiento ni ofrece información médica adicional sobre la cantante.

🎤 Karol G pospuso el concierto que tenía programado para este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, debido a motivos de salud. OCESA informó que la presentación se realizará el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto. 🎟️ Los boletos originales serán válidos para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir podrán solicitar su reembolso a través de Ticketmaster, ingresando a su cuenta y seleccionando la opción de Ayuda. 📸 | Cuartoscuro #KarolG #CDMX #Conciertos — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 15, 2026

¿Qué pasa con los boletos de Karol G? ¿Serán válidos para la nueva fecha?

Una de las principales dudas de los asistentes es qué sucederá con las entradas adquiridas para el concierto del 15 de noviembre.

OCESA confirmó que todos los boletos comprados previamente serán válidos para acceder a la nueva fecha del martes 17 de noviembre, por lo que los fans no necesitan realizar ningún cambio, canje o trámite adicional para conservar su acceso.

Esto significa que quienes puedan asistir el martes podrán utilizar sus entradas originales, respetando las condiciones correspondientes a su boleto.

¿Cómo solicitar el reembolso del concierto de Karol G en Ticketmaster?

Para quienes no puedan acudir al espectáculo en la nueva fecha, existe la posibilidad de solicitar un reembolso a través de Ticketmaster. Según el comunicado oficial, el procedimiento consiste en:

Ingresar a la cuenta de Ticketmaster donde se adquirieron los boletos. Buscar la compra correspondiente al concierto de Karol G. Seleccionar la opción de Ayuda. Consultar la información disponible para iniciar la solicitud de reembolso.

La promotora indicó que los asistentes pueden consultar más detalles sobre el proceso en la política de compra de Ticketmaster: https://tkmx.link/PoliticaDeCompra.

Es recomendable revisar directamente la cuenta desde la que se realizó la compra y seguir las instrucciones que aparezcan para el evento.