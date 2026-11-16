El regreso de Kanye West a México en 2027 ya comienza a tomar forma y, con el inicio de la preventa, también se dieron a conocer los precios de los boletos para su próximo concierto en la Ciudad de México.
El artista tiene programada una presentación para el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, como parte de su espectáculo anunciado bajo el nombre de The Greatest Show on Earth.
¿Cuánto cuestan los boletos de Kanye West en México 2027?
De acuerdo con la lista de precios publicada para el concierto, las localidades más económicas tienen un costo de 3 mil 480 pesos, mientras que las experiencias de mayor precio alcanzan los 18 mil pesos.
Estos son los precios anunciados para cada zona del Estadio Banorte:
- Alto Norte 600: 3 mil 480 pesos.
- Alto Sur 600: 3 mil 480 pesos.
- Prensa: 3 mil 480 pesos.
- Alto Lateral 400, 500 y 600: 3 mil 720 pesos.
- Alto Norte 400 y 500: 3 mil 720 pesos.
- Alto Sur 400 y 500: 3 mil 720 pesos.
- Cancha: 3 mil 588 pesos.
- Personas con discapacidad (PCD): 3 mil 600 pesos.
- Palcos Club: 5 mil 880 pesos.
- Norte 100 Alto y Bajo: 6 mil 600 pesos.
- Sur 100 Alto y Bajo: 6 mil 600 pesos.
- Lateral 100: 8 mil 400 pesos.
- Cabecera 300: 9 mil pesos.
- Plus 100: 10 mil 800 pesos.
- Preferente 300: 10 mil 800 pesos.
- Plateas 200: 11 mil 400 pesos.
- Lateral 300: 11 mil 400 pesos.
- Corner Club: 13 mil 800 pesos.
- Locker Club: 15 mil pesos.
- Tunnel Club: 16 mil 200 pesos.
- Chairmans Club: 18 mil pesos.
- Super Seats: 18 mil pesos.
¿Cuáles son los boletos más baratos para Kanye West?
Si buscas asistir al concierto sin gastar tanto, las localidades Alto Norte 600, Alto Sur 600 y Prensa aparecen entre las opciones de menor costo, con un precio anunciado de 3 mil 480 pesos.
También destacan las secciones de Alto Lateral, Alto Norte y Alto Sur, cuyos boletos cuestan 3 mil 720 pesos.
Una alternativa que llama la atención es la zona de Cancha, con un precio de 3 mil 588 pesos. Esto significa que existe una diferencia relativamente pequeña entre esta localidad y algunas de las entradas más económicas de las gradas.
Por su parte, los accesos destinados a personas con discapacidad (PCD) aparecen con un costo de 3 mil 600 pesos.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Kanye West en México?
La presentación de Ye en México está programada para el viernes 19 de marzo de 2027, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
El espectáculo forma parte de la gira The Greatest Show on Earth, también promocionada como Ye Live in Mexico.