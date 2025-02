Alcaldesa de Cancún supervisa clausura de fraccionamiento irregular

La alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, atestiguó la clausura del fraccionamiento irregular “Residencial Hakuna Cancún” (Especial)

La Presidenta Municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, estuvo presente en el acto de autoridad realizado por autoridades municipales y estatales en un operativo promovido por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, para la clausura del desarrollo “Residencial Hakuna Cancún”, por ser irregular al no tener las anuencias correspondientes ante las instancias del gobierno municipal, estatal y federal.

“Estamos hoy clausurando otro supuesto fraccionamiento que se está publicitando y comercializando en redes sociales con el nombre de ´Hakuna´, de manera ilegal porque no cuenta con ningún tipo de permiso, ni de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, ni estatal así como de ninguna autoridad del Gobierno de México”, dijo.

Acompañada por la titular de esa dependencia, Nahielli Margarita Orozco Lozano, entre otros servidores públicos, Ana Paty Peralta indicó que se llevó a cabo el operativo en coordinación con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), para colocar los sellos de clausura correspondientes a cada instancia.

Autoridades municipales y de la Procuraduría de Protección al Ambiente supervisaron la clausura del lugar (Especial)

“Les pedimos a todos los cancunenses que antes de comprar se certifiquen, antes de invertir en su patrimonio, que constaten que es un desarrollo irregular, porque si no el día de mañana no va a tener servicios y van a estar incurriendo en la ilegalidad. No queremos que se siga desarrollando ningún tipo de fraccionamiento irregular”, subrayó.

Estuvieron en este procedimiento administrativo el secretario general, Pablo Gutiérrez Fernández; los directores de Protección Civil, Antonio Riveroll Ribbón; Ecología, Fernando Haro Salinas; Desarrollo Urbano, Francisco Javier Zubirán Padilla; más los inspectores de varias instituciones.