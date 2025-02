Elecciones 2025: Iván Munguía va por una mejor educación para Ayahualulco, Veracruz

Obligación. Iván Munguía Vargas sabe bien los problemas que enfrenta su municipio y como regidor se ha dedicado a ayudar a la gente.

Iván Munguía Vargas, aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Ayahualulco en los comicios de Veracruz 2025, afirmó que busca mejorar la educación y llevar proyectos de impacto social al municipio.

“En el sector educativo tenemos que cambiar el chip a la sociedad, así como buscar proyectos de impacto social, que no beneficien nada más a unos cuantos, sino a todo un sector, cuidando el medio ambiente y llevar agua a Ayahualulco, porque hoy no tenemos”, destacó el regidor único con licencia.

Asimismo, expresó que uno de sus principales objetivos es erradicar la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos en Ayahualulco.

“A la sociedad de Ayahualulco ya le enseñamos cuáles son las atribuciones y obligaciones de un regidor. Ahora desde la Presidencia Municipal, quiero que la gente aprenda cuál es la obligación verdadera del alcalde, para que así en 100 años, en 20, la sociedad automáticamente sepa elegir a un verdadero representante de ese municipio”, explicó.

Iván Munguía Vargas nació en Ayahualulco el 4 de abril de 1983, es por ello que sabe bien los problemas que enfrenta su municipio y como regidor se ha dedicado a ayudar a la gente, porque se define como humanista.

“Yo no soy un político común. Yo soy un humanista, porque durante el transcurso de mi vida, lo que he vivido, pues he tenido que batallar. Yo sí logro ver el daño que le están haciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo y si algo está en mis manos, lo voy a hacer, aunque tenga que dar mi propia vida”, afirmó.

Destacó que en Morena, si alguien quiere ser candidato de elección popular, debe prepararse, ya que eso lo establecen los estatutos del partido.

“En este caminar me di cuenta que al menos en el estado de Veracruz y en nuestro distrito, muchos políticos, que sí han sido políticos por años, llegan, se sientan, pero no saben dónde están sentados. Entonces, me doy cuenta que Morena se preocupa por preparar a los siguientes posibles personajes de la administración y que lo que busca es que cuando menos tengan los principios básicos y sepan los artículos de la Constitución, que son los que nos rigen actualmente”, explicó el regidor con licencia.

Asimismo, dijo que los valores que lo definen son que es cívico, moral y por supuesto honrado, “eso va por delante siempre”.

Además, admira a su madre, a su esposa y a sus hijas, porque “son mujeres luchonas, yo aprendo siempre de ellas. No solamente porque hoy en día sea el tiempo de mujeres, para mí siempre ha sido tiempo de mujeres, solo que ahora se está estableciendo, pero sin duda siempre he admirado el trabajo de las mujeres”, finalizó.

Morena definirá a través de una encuesta si Iván Munguía Vargas logra la candidatura para la presidencia municipal, sin embargo, todo apunta que así será, pues en un primer ejercicio para medir las preferencias electorales, el regidor con licencia ganó con un amplio margen a su más cercano competidor.