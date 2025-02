Mara Lezama entrega equipamiento a Universidad Politécnica de Quintana Roo

Mara Lezama, convivió con alumnos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

Con inversión de 7 millones de pesos y para que mil 760 estudiantes de 6 programas educativos concluyan su preparación con excelencia y calidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó equipamiento para el fortalecimiento de los servicios educativos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

“Hoy les venimos a entregar equipamiento de cómputo y mobiliario, que permitirá la instalación de programas actualizados y cuya velocidad de respuesta brindará la información necesaria para la toma de decisiones en la creación, gestión e implementación de proyectos” expresó Mara Lezama ante los estudiantes.

Añadió que hoy refrenda su compromiso con la educación, pues el equipamiento de las aulas es fundamental para lo que las y los jóvenes quieran ser.

El equipamiento entregado hoy consiste en 115 computadoras de escritorio, 280 mesas e igual número de sillas para estudiantes, 17 escritorios para docentes, 7 proyectores, 12 pantallas de proyección, 15 pintarrones, 7 laptops, 30 piezas de modelos anatómicos, 25 mesas de trabajo para el centro de idiomas y laboratorios de software, 80 sillas para el centro de idiomas, 20 bancas metálicas, 5 tabletas para biblioteca, 45 sillas giratorias para laboratorio, 4 gabinetes, 3 lockers para laboratorio, 6 tableros móviles, 55 herramientas básicas para el laboratorio de biomédica y 9 módulos para computadoras, entre otros.

Acompañada por el Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Jorge Edgar Palma Carrillo, la gobernadora Mara Lezama dijo que se refuerza el compromiso asumido desde el primer día de este gobierno humanista. Citó que, del 2022 a la fecha, con la entrega de estos equipos, se han invertido más de 19 millones de pesos, dinero del pueblo en beneficio del pueblo.

“Se hizo el domo, la cafetería, me comprometí a entregar este equipamiento y hoy cumplimos la palabra; ahora nos comprometemos a hacer el estacionamiento interior de la Universidad”, añadió Mara Lezama.

La gobernadora de Quintana Roo los exhortó a seguir adelante, alejarse de las conductas autodestructivas, a no permitir ni el más mínimo acto de violencia, sobre todo a las jovencitas, porque el que ama no lastima; a decirle no a lo que no quieran hacer.

Anunció la puesta en marcha de la campaña “L@s Niñ@s no se rompen”, mismas que será fortalecida para aliviar y atender el dolor de los menores.

“En este gobierno humanista con corazón feminista escuchamos atentamente la voz de todas y todos, para situarlos en el centro de todas nuestras decisiones, para hacer buen uso de los recursos, porque cuando se combate a la corrupción el dinero alcanza para más” explicó la Gobernadora.

Recordó que de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, de dignificar y profesionalizar la educación como palanca para el desarrollo.

Previamente, Amaranta Sayuri Mesillas Reséndiz, alumna del 8 cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Biomédica, dio las palabras de agradecimiento por las mejoras que ha tenido la Universidad “y que hace poco parecían inalcanzables”.

La bienvenida estuvo a cargo del Rector Palma Carrillo, quien afirmó que este equipamiento representa mucho más que tecnología o infraestructura, “representa una apuesta por el talento, por la innovación, por el futuro de nuestra juventud; es una muestra clara de que Quintana Roo se cree en la educación como la vía más sólida para construir una sociedad más justa, más próspera y más preparada para los desafíos”.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez Ana Paty Peralta de la Peña; la secretaria de Educación Elda Xix Euán; el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz y el director del IFEQROO, Aldo Andrés Castro.