Alejandro Armenta pide a la titular de Sectur en Puebla “dar resultados” o habrá cambios

Alejandro Armenta pone ultimátum a la titular de Turista en Puebla (Archivo)

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tiene sobre su escritorio las evaluaciones sobre los trabajos realizados hasta ahora por de los responsables de las distintas dependencias de su administración y ya lanzó al menos, un ultimátum, a la titular de la Secretaría de Turismo, Yadira Lira Navarro, para que entregue a la brevedad proyectos de promoción de los destinos de esparcimiento en la entidad y entregue resultados en el corto plazo a habrá cambios en ese departamento.

Armenta Mier dijo en conferencia que la responsable de Turismo en la entidad ya no tiene permisos para abandonar sus funciones, “ya es hora de que se ponga a trabajar y de resultados o vamos a tener que prescindir de ella”, advirtió el mandatario poblano, tras ordenar al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala y al de Gabinete, José Luis García Parra, estar atentos sobre las acciones de Yadira Lira, “ya no tiene permiso de salir a ningún lado que no sea a recorrer las rutas turísticas que tiene el estado", apuntó.

El Gobernador de Puebla fue directo y pidió a la funcionaria presentar un proyecto para impulsar rutas hacia importantes zonas turísticas, como la zona arqueológica de Cantona, la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Piedras Encimadas, entre otras.

Asimismo, resaltó la importancia de impulsar la ruta hacia San Carlos, en el municipio de Izúcar de Matamoros, en la Mixteca poblana, como vía clave para atraer más turismo a Puebla.