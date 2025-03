Mara Lezama pone en marcha en Quintana Roo la colecta anual de Cruz Roja

Mara Lezama dio el banderazo a la colecta naconal de la Cruz Roja (Especial)

Al arrancar el inicio de la colecta de la Cruz Roja en Cancún, que este año tiene el lema “Las emergencias no esperan, no dejes de ayudar”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió a las y los quintanarroenses recordar que esta institución salva vidas todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana “pues las emergencias no tienen horario”.

En el hangar de ambulancias de la Cruz Roja, delegación Cancún, en la Av. Yaxchilán, la gobernadora Mara Lezama destacó que el trabajo de la institución, tan noble y esencial, “es uno que comparte profundamente nuestra filosofía de gobierno: apoyar a quien más lo necesita, sin distinciones de ningún tipo, pero siempre priorizando a quien más lo necesita, porque el bienestar de la gente es nuestra prioridad y responsabilidad compartida”.

Después del evento protocolario, la gobernadora Mara Lezama inició la jornada de boteo, acompañada de autoridades de gobierno y directivos de la Cruz Roja.

Este evento celebra también el 115 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana y el inicio de la colecta nacional “México Dona”. En la recaudación de Quintana Roo, de acuerdo con Carlos Constandse, vicepresidente del Consejo Nacional de directores de Cruz Roja Mexicana, la meta para este año es llegar a los 3 millones de pesos.

Dio a conocer que el año pasado, con 224 colaboradores remunerados, 369 voluntarios, 30 ambulancias, 1 unidad de primer contacto y 15 vehículos de operación, en las 8 delegaciones se atendió a un promedio de 700 personas diariamente.

Citó 21 mil 289 servicios de ambulancias, 222 mil 354 servicios médicos, 6 mil 443 personas capacitadas en primeros auxilios, 5 mil 184 beneficiarios de servicios comunitarios, 22 mil 812 niños y 4 mil 188 maestros y padres de familia de 335 escuelas en todo el estado se capacitaron en Prevención de Accidentes y Primeros Respondientes.

Carlos Constandse señaló que estos resultados se lograron con el apoyo del gobierno del estado, los municipios, fundaciones no lucrativas, un gran número de personas y empresas privadas, ciudadanos, así como ingresos propios.

La titular del Ejecutivo agradeció el entusiasmo y trabajo altruista de Carlos y de Noemí Constandse, así como de Mariana Jamit y todas las voluntarias y voluntarios. “Ellas y ellos, al igual que cada uno de nosotros, entienden que cuando nos unimos, todo es posible”.

“Gracias, muchas gracias al personal de emergencia, paramédicos, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, personal administrativo, operadores telefónicos, de radio y enlace, que con su heróico trabajo son quienes hacen la enorme diferencia de salvar y transformar vidas, gracias a su trabajo e intervención oportuna para quienes pido un caluroso aplauso” añadió la gobernadora de Quintana Roo.

Por este motivo, Mara Lezama expresó que este gobierno humanista con corazón feminista, hace un llamado a todas y todos, a sumar esfuerzos en esta colecta nacional. “Donemos lo que podamos, sin pensar en lo que recibimos, solo sabiendo que cada contribución tiene un impacto real”, dijo.

Asistieron a este evento la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Noemi Peralta de Constandse, presidenta estatal de Damas Voluntarias; Ana Paty Peralta de la Peña, presidenta municipal; el senador Eugenio Segura Vázquez; Humberto José Blanco Campos, por el Consejo Local de la Cruz Roja Cancún; Mariana Jamil Ramirez, coordinadora de damas voluntarias; Flavio Carlos Rosado, secretario de Salud; vicealmirante Omar Ramirez, representante de la 5ª Región Naval; General Claudio Huizar de la Torre, comandante de la Guardinición Militar; y Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, Obispo Diocesano de la nueva Diócesis de Cancún-Chetumal.