Sinaloa registra en los últimos cinco meses una reducción en homicidios dolosos

Rubèn Rocha Moya dice que aún hay mucho por hacer en el tema de la seguridad (Especial)

El gobierno de Sinaloa informó este lunes en su conferencia semanal que entre octubre del 2024 y febrero del 2025 el número de homicidios dolosos registró una disminución en el número de homicidios dolosos, luego de que un informe del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportara que de los 182 asesinatos reportados en octubre pasado, en febrero de este año la cifra se ubicó en 113 casos.

Sobre estos números, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, refirió que no se pueden echar las campanas a vuelo por esta mejoría en seguridad y que todavía no se puede hablar de una normalidad, pero subrayó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantienen coordinadas trabajando para lograr este objetivo común llegue lo antes posible.

DESAPARECIDOS

Por otra parte y al abordar el tema de los desaparecidos, Rocha Moya apuntó que siguen pendiente del tema y atendiendo a familiares de las víctimas.

“Sigo manifestando mi compromiso, mi comprensión, mi dolor, junto con las familias que padecen la ausencia de alguno de sus familiares y que no saben ahora en qué condiciones se encuentran: si van a llegar, si van a regresar. Decirles que estamos no solo solidariamente, sino cumpliendo con nuestra responsabilidad, a nosotros nos corresponde como gobierno dar garantía de integridad física a todas las personas. Estamos en eso y no paramos”, precisó.

BÚSQUEDA

El Gobernador refirió que en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, siguen las instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quién reiteró su compromiso con las familias afectadas, de no parar en la búsqueda hasta localizar a sus familiares.

Asimismo, expresó su respaldo y apoyo a las familias con algún familiar en calidad de desaparecido, el Gobernador Rubén Rocha Moya expresó su completa voluntad por presentar resultados en este tipo de casos, para lo cual, dijo, además del dispositivo general de seguridad, se realizan operativos específicos cuando se obtiene algún indicio que permita ejercer acciones.