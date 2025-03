Yucatán, inauguran campaña de cirugías gratuitas de cataratas.

Con la meta de mejorar la calidad de vida de más de 100 pacientes en el mes de marzo, a través de la recuperación de su visión y, con ello, de su autonomía, el Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó el inicio de la Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), el mandatario estatal, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, la maestra Wendy Méndez Naal, presentó esta iniciativa, que tiene por objetivo devolver la vista y contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan, con la posibilidad de llevar una vida más independiente, más digna y más plena.

En su mensaje, el mandatario estatal indicó que esta campaña, dirigida a pacientes mayores de 60 años que han sido diagnosticados con cataratas, es una acción de justicia social para brindar la oportunidad de que las personas que menos tienen recuperen su vista.

“Vamos a seguir impulsando acciones para el bienestar de los ciudadanos y trabajaremos juntos por un Yucatán con menor desigualdad y con una atención digna y de calidad para todos los yucatecos”, afirmó el titular del Ejecutivo estatal.

Apuntó que en Yucatán no nos quedamos de brazos cruzados, pues la catarata es una de las principales causas de ceguera en adultos mayores, una enfermedad que, si no se atiende, afecta no solo su autonomía, sino también su bienestar y el de sus familias.

En ese sentido, Díaz Mena destacó que se están sumando esfuerzos con la Estrategia Nacional “Ve por México”, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien agradeció todo su apoyo para que la salud visual sea una prioridad en nuestro estado.

Finalmente, el Gobernador expresó su agradecimiento al HRAEPY y a su personal de salud por el servicio que brindan a la sociedad, especialmente a los más vulnerables.

El Director General del HRAEPY, Amonario Olivera Mar, informó que la campaña tiene como meta realizar al menos 100 cirugías en este mes, por lo que refrendó el compromiso del nosocomio, a su cargo, de encabezar este esfuerzo que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad y brindar la oportunidad a más gente de recuperar la visión.

También estuvieron presentes Judith Ortega Canto, Secretaria de Salud; Héctor Rendón Dosal, Jefe de Trasplantes del HRAEPY; Javier Balam López, Director de Prevención y Protección de la Salud; Alejandro Ruiz Nicolín, Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación del ISSSTE en Yucatán; Marco de la Fuente Torres, Director de Planeación, Enseñanza e Investigación del HRAEPY; Pedro Leal Abrego, Secretario General de la Sección 100; y Alberto Alcocer Gamboa, Director de Planeación de la Secretaría de Salud.