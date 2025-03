“No es desfile, es protesta”: El eco de las mujeres retumba en Guadalajara

Asistir a mi primera marcha del 8M comenzó muchos días antes de la fecha estipulada, puesto que la experiencia se gesta desde antes, cuando decides que irás, y después de eso, con quiénes. Pensé en algunos amigos, la gran mayoría no quería o no podía asistir, entonces me encontré con “Marcha con nosotras”, una propuesta que surge de clubs de lectura que buscan alzar la voz a través de la letra, creando carteles que visibilicen frases de escritoras que expresen el sentir de las mujeres.

8M (Diego Villasenor)

Al unirme al club me sentí acogida, como si acabase de sumarme a una comunidad que me recibía de manera afectuosa. Acordamos vernos en el Parque de Países Bajos, allí armamos nuestros carteles con frases de escritoras, enseguida avanzamos hacia la Minerva, donde el retumbar de voces femeninas inundaba cada recoveco.

8M (Diego Villasenor)

“No es desfile, es protesta”. Esa frase resonó con fuerza entre nosotras. La marcha no es una celebración, no es un acto festivo, sino una exigencia de justicia. Caminamos juntas porque no queremos ser una más en las listas de violencia, porque alzamos la voz por las que ya no pueden hacerlo.

8M (Diego Villasenor)

Sentí cómo en mi pecho creía un calor estridente que se expandía por todo mi cuerpo. Lloré apenas transcurrieron diez minutos cuando me vi frente a un grupo de mujeres que proclamaban en contra de la violación, no solo hacia las mujeres sino también a los animales. La conexión entre cada grito, cada pancarta y cada mirada cargada de determinación hacía que el ambiente vibrara con una energía inquebrantable.

8M (Diego Villasenor)

La marcha transcurrió entre momentos emotivos, frases alebrestadas y las ganas de que la violencia de género se detenga. “Marcho porque quiero que la violencia se detenga”, comentó María Conchita, parte del grupo de “Marchemos juntas”. Y en sus palabras, en su mirada, vi reflejado el sentir de miles. Porque el 8M es un grito colectivo, una exigencia de justicia, un recordatorio de que la lucha sigue y seguirá hasta que la violencia y la desigualdad sean cosa del pasado.

8M (Diego Villasenor)

Marchamos por las que no están, por las que vienen, por nosotras. Marchamos porque vivir sin miedo es un derecho y no un privilegio.

Cada paso que dábamos, cada consigna que gritábamos, tenía un eco en la historia. Nos sabemos parte de una lucha que trasciende generaciones. Caminamos por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras hermanas, por nuestras hijas. Nos hermanamos en el dolor, pero también en la resistencia. Porque la rabia nos une, pero también la esperanza de que un día podamos decir que lo logramos.

8M (Diego Villasenor)

Al final de la jornada, mis piernas dolían, mi voz se sentía cansada, pero mi corazón latía con una fuerza renovada. En cada mirada cómplice, en cada mano entrelazada, encontré la certeza de que no estamos solas. La lucha sigue y seguirá, hasta que el mundo sea un lugar seguro para todas. Porque nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos sin miedo.