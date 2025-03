Exfiscal de Jalisco bajo escrutinio: ¿Quién es Luis Joaquín Méndez?

Luis Joaquín Méndez Ruiz, exfiscal del estado de Jalisco Crédito: Gobierno de Jalisco

Luis Joaquín Méndez Ruiz, exfiscal del estado de Jalisco, se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a presuntas omisiones en la investigación relacionada con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En este lugar se descubrieron restos humanos y numerosas prendas de personas que, según testimonios, habrían sido reclutadas, en ocasiones de manera forzada, por el crimen organizado.

Trayectoria profesional

Méndez Ruiz es originario de Guadalajara, ostenta una licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Penal por la Universidad Univer, obtenida en 2004. Además, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad América Latina.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos en el sector público de Jalisco, entre ellos, Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal y Director General en Investigación Especializada en la Fiscalía estatal. Asimismo, ha ejercido como asesor jurídico en la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.

Señalamientos y controversias

Durante su gestión como fiscal, iniciada el 3 de febrero de 2022, Méndez Ruiz enfrentó críticas por parte de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes lo acusaron de no actuar con diligencia en investigaciones clave, especialmente en casos de violencia de género y desapariciones.

Uno de los casos más notorios bajo su administración fue el de Luz Raquel, una mujer que murió quemada en un parque de Zapopan tras haber denunciado previamente amenazas de un vecino. La investigación oficial concluyó que se trató de un autoataque, lo que generó indignación social.

Caso Rancho Izaguirre

El Rancho Izaguirre cobró relevancia cuando, en septiembre y octubre de 2024, autoridades locales realizaron inspecciones en el lugar. Sin embargo, según declaraciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero, se cometieron diversas omisiones durante estas intervenciones: no se rastrearon ni identificaron adecuadamente los indicios encontrados, no se procesaron debidamente los vehículos hallados —de los cuales tres fueron robados posteriormente— y no se exploró completamente el predio. Además, no se tomaron declaraciones inmediatas a las autoridades municipales ni a los vecinos.

Estas irregularidades han llevado a la FGR a investigar la actuación de Méndez Ruiz en este caso, buscando determinar su responsabilidad en las posibles omisiones que pudieron entorpecer la investigación sobre desapariciones y reclutamiento forzado en la región.

La situación actual de Luis Joaquín Méndez Ruiz refleja las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema de justicia en Jalisco, resaltando la importancia de una actuación diligente y transparente por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.