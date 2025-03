En Coahuila refuerzan la red de monitoreo de calidad del aire

Mejoran la red de monitoreo de calidad del aire en Coahuila

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que ya han comenzado los planes para un nuevo proyecto para el monitoreo de la calidad del aire en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA).

Explicó que se están evaluando la posibilidad de reemplazar los monitores actuales por equipos más eficientes, luego de que la semana pasada se presentara un colapso en el sistema debido a una alta concentración de polvos en el ambiente.

Autoridades de Saltillo, en conjunto con el gobierno de Coahuila, analizan la unificación y mejora de la red de monitoreo del aire, con el objetivo no solo de prevenir una mayor contaminación, sino también de reducir los niveles actuales en la capital del estado. No obstante, el edil no reveló detalles específicos sobre el proyecto.

Díaz González adelantó que este programa contribuirá significativamente a mejorar la calidad del aire, no sólo a través de una medición más precisa de los contaminantes, sino también mediante la implementación de acciones concretas y efectivas para la población. “La iniciativa ya está en el Congreso para reformar la Ley de Movilidad e implementar diferentes medidas diseñadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Saltillo, incluyendo, por supuesto, la optimización de la calidad del aire que respiramos”, destacó.

USO DE DRONES

El alcalde también mencionó la incorporación de drones para la vigilancia nocturna con el fin de detectar ladrilleras clandestinas que operan en la madrugada, cuando el monitoreo es más complicado. Estos drones estarán bajo resguardo de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.