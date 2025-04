Se suman dos brigadas más en el combatre a incendios forestales en Sinaloa

El gobierno sinaloense informó que ofrecerá trabajo temporal a los habitantes.de zonas con afectación por incendios forestales

Dos brigadas más a las ya operativas en el combate a incendios forestales fueron dadas de alta para entrar en acción donde los vecinos de Sinaloa lo reclamen, a la vez que permite a gente de comunidades sumarse y beneficiarse con bolsa de trabajo extra, destacó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal destacó en su reciente informe de labores de los lugareños y la importancia de la colaboración de las comunidades, ya que ellos son los que conocen las veredas de donde pueden meterse para efecto de apagar los incendios.

“Vamos haciéndolo a título de trabajo temporal, contratar otras brigadas más para que estén muy atentas y lo puedan hacer en los lugares que conocen, esa es otra acción preventiva”, mencionó.

Durante la conferencia semanera, María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), menciona que actualmente se encuentran en la recolección de datos sobre las personas que van conformando dichas brigadas, sin embargo, destaca que muchas mujeres se encuentran en dichas brigadas.

El mandatario hizo un llamado solicitando a la ciudadanía, en especial a la zona rural, en no quemar la basura reunida en sus parcelas, pues una simple chispa puede provocar grandes consecuencias.

“Debo decirles también que recomendarle a la población, principalmente del medio rural que juntan en sus parcelas basura y la queman, pedirles que no la quemen porque esa, aunque no esté donde aparentemente no hay rama que se pueda incendiar, si vuela, cualquier chispa vuela esa es una, y, ya tuvimos una reunión con Conafor, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con concesionarios de la Maxipista, que eviten los incendios en las carreteras”, mencionó.

Asimismo, Pérez Corral mencionó que ya se están efectuando diversas acciones para la prevención de los incendios forestales, a su vez, para poderlos combatir, donde las diferentes brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) comenzaron la temporada en la realización de brechas corta fuego, lo que ayuda que se encierre el fuego y avance a otras áreas.

“Lo que hacen ellos es más abajo abren esas brechas que separan toda la hojarasca que hay y se apaga, entonces los incendios forestales son muy diferentes a los que se encuentran en las ciudades (…) de manera que tal y cuando caen ahí se apaga el incendio y son varias hectáreas las que se queman por eso, pero está dentro de la ley misma, esto ya está pensando para que termine ahí”, precisó Pérez Corral.

Finalmente se le solicita a la población a prevenir los incendios a tiempo, por lo que se le pide a la población que, de ver cualquier señal de incendio, llame al 911 o al 800 737 0000