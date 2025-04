Profeco retira 4,551 productos en la “Plaza Contigo” de Puebla

Operativo de Profeco llevó a suspender el servio en Plaza Contigo de Puebla

Se realizó un operativo en el establecimiento “Plaza contigo”, en Puebla, por parte de funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con la finalidad de garantizar que los clientes adquieran productos que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que retiró 4,551 productos que no contaban con los documentos de ley.

Consecuente a la supervisión, se hizo la colocación de siete sellos de suspensión comercial, ya que, el establecimiento no cumplía con la LFPC ni con las normas, por lo que se inmovilizaron 4 mil 551 productos.

Se realizó el análisis de dichos productos y se declaró que del total. 3 mil 390 productos fueron inmovilizados por el incumplimiento a la NOM-004-SE-2021, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, dado que no contienen datos del fabricante o importador y no ostentan el país de origen.

Más de 4 mil productos fueron retirados

Cabe mencionar que, el restante de los productos inmovilizados fue por incumplimiento con la NOM-050-SCFI-2004, referente a la Información comercial-Etiquetado general de productos, la cual menciona que la información que se encuentra tiene que venir al idioma español, destacando que, la información encontrada en estos productos estaba en idioma inglés.

El operativo realizado en el lugar por la Profeco fue resultado de una denuncia ciudadana al notar que el comercio, con giro comercial en comercializadora de productos de importación, no mostraba precios de sus productos a vista de la población, no informaba las condiciones y alcance en las promociones, y su comprobante de venta no establecía los datos específicos de la compraventa.

Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor invita a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que perjudique al público consumidor, de igual manera menciona que dichas denuncias y quejas pueden ser atendidas en los teléfonos del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X:@AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.