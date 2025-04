Denuncian en Jalisco aumento en casos de aborto tras su despenalización

Despenalización del aborto en Jalisco

Seis meses despues de la entrada en vigor de la despenalización del aborto en Jalisco, los casos de interrupción del embarazo han aumentado, registrandose episodios en lo que algunas instituciones del sector salud se han negado a atender a mujeres que enfrentan algunas situaciones que ameritan el aborto.

Entre los pasados octubre y diciembre, se atendieron 33 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras que en todo 2024 se registraron 217, casi el doble que en 2023 cuando solo se permitían por violación, peligro de muerte, daño a la salud o aborto imprudencial, esto a infomes de la Secretaría de Salud estatal.

Desde octubre del año pasado, cuando se puso en marcha esta ley, mujeres han reportado que la atención ha mejorado, pero en algunos casos deben de esperar un largo tiempo o se les ha negado el servicio.

A diferencia de otros estados, Jalisco tiene un programa específico para realizar la Interrupción Legal del Embarazo conforme a las necesidades locales, aunque hay mujeres que aseguran que los siete hospitales autorizados no siempre ofrecen el servicio con la calidad necesaria.

“Los protocolos ya están hechos, el programa, los manuales, tenemos todo ya publicado y las personas que necesitan de la atención van a tener el conocimiento de qué hospital y cómo les debe ir. Tenemos que supervisar las atenciones que estamos dando, la atención, la calidad. Eso creo que es uno de los retos que vamos a tener”, asegura Verónica Pinto Torres, responsable de la coordinación de salud reproductiva en Jalisco.

Patricia Ortega, integrante de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (Ddeser), dijo que las autoridades en salud no han difundido de manera amplia las excluyentes de la ILE, lo que ha causado mucha desinformación y que se mantenga el estigma hacia el aborto.

“Hay un antecedente de criminalización que no podemos borrar, no es que se esfume en el momento en el que ya está despenalizado, porque también tendríamos que no se ha difundido que está despenalizado”, explicó.