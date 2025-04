Profeco colocó seis sellos de suspensión en establecimiento Merca Asia en Cholula

Profeco coloca sellos de suspensión a Merca Asía

En atención a una denuncia ciudadana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una visita de verificación al comercio dedicado a la comercialización de productos de importación, Merca Asía, ubicado en San Pedro Célula, Puebla, donde colocó series sellos de suspensión por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor e inmovilizó 4 mil productos.

La medidas se llevaron a cabo ya que se encontraron violaciones a la ley como que el comprobante de transacción no informa los datos específicos de la compra-venta, que el establecimiento no exhibe precios de toda su mercancía y no informa las condiciones y alcance de las promociones.

La inmovilización de 4 mil 839 artículos se debido a que 1068 de ellos no cumplen con la NOM-004-SE-2021, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, ya que carecen de datos del fabricante o importador y no ostentan el país de origen.

Respecto de las 3 mil 771 piezas restantes, el motivo fue porque incumplen con la NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos, ya que las etiquetas sólo están en inglés y no es español.

La Profeco tiene a disposición de los consumidores sus vías de comunicación para presentar quejas y denuncias:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial.