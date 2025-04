Productores cafeteros de Chiapas reactivan la exportación hacia EU tras aranceles

Producción cafetera en Chiapas

Tras incertidumbre arancelaria, productores de café del estado de Chiapas reanudaron la exportación del aromatizante a Estados Unidos, destino que representa el 60% de las ventas externas de este producto.

Iván Román Noriero, gerente de producción agroecológica de la cafetalera San Francisco De Asís, comentó que esperan exportar 70 contenedores de café en un corto plazo. Esto equivale a cerca de 30,000 quintales de café con un valor estimado de 10 millones de dólares. El productor también advirtió sobre el efecto que tuvieron los aranceles en la economía local.

“En el caso de nosotros, debido a que las familias solo tienen esa fuente de ingreso y de producción, implica un fuerte impacto en la calidad de vida, en sus ingresos y puede generar efectos como una ola de migración de sus lugares o dejar de seguir cultivando sus productos”, mencionó.

Actualmente, México ocupa el undécimo puesto en producción de café en el mundo, exportando a Estados Unidos aproximadamente 337 millones de dólares de este producto en 2023, cifras dadas por el sitio ‘Data México’.

“El tema de los aranceles sigue presente, actualmente no se está cobrando y esperamos que siga manteniéndose. En el estado de Chiapas hay 170,000 productores de café, lo que equivale a 260,000 hectáreas y actualmente produce dos millones de sacos de aromático”, declaró.

Sonia Maribel López Bartolón, representante legal de esta organización de caficultores, comentó que se han iniciado actividades de lucha para evitar la aplicación de aranceles y sus afectaciones a la cadena de valor.

“El hecho que nos hayan detenido varios lotes porque no podíamos exportar y no sabíamos el costo, porque iban a incrementar los aranceles. Fue una incertidumbre porque fueron lotes que se quedaron en la zona fronteriza y eso repercute porque no le puedo pagar a mis productores”, puntualizó.