Clausuran 4 gasolineras en Michoacán e inmovilizan 23 despachadoras por violar normas

Profeco llevando a cabo las clausuras correspondientes en gasolineras de Michoacán

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron este 30 de abril cinco visitas de verificación de gasolineras en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Charo, en Michoacán, donde se clausuraron cuatro estaciones de servicio y se inmovilizaron 23 despachadoras.

En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por el Gobierno Federal, las brigadas de la Profeco y la ASEA, dirigidas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández, confirmaron con sus recorridos que los proveedores cumplan con la ley y las normas establecidas.

En Morelia se verificaron dos estaciones; en Servicio Villaval, S.A. de C.V. se detectó la venta de litros incompletos, una de las máquinas despachaba 715.92 mililitros menos por cada 20 litros de gasolina, y otra servía 665.92 mililitros menos, debido a esta inconsistencia se inmovilizaron dos instrumentos y denunciaron esto a la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, se inmovilizaron cinco instrumentos por no retener la información en pantalla después de quedarse sin energía eléctrica durante cinco minutos y otro más por una fuga evidente.

En la segunda estación (Gasolinería Independiente, S.A. de C.V.), se inmovilizaron seis despachadoras, dos por incumplimiento de la prueba de retención de información en pantalla y cuatro por no coincidir los registros electrónicos, uno de estos cuatro incumplió la prueba volumétrica, se encontró que despachaba 112.28 mililitros menos por cada 20 litros de combustible. A ello se suma que no exhibió su autorización vigente de impacto ambiental, por lo que ASEA colocó sellos de clausura.

En Pátzcuaro se verificaron las estaciones de Impulsora de Servicio y Turismo Caltzontzin, S. A. de C.V. y Servicio San Mapri, S.A. de C.V., en donde la primera fue inmovilizado un instrumento por vender 120.80 mililitros menos por cada 20 litros despachados y se clausuró por no tener su autorización de impacto ambiental vigente.

En la segunda se aseguraron tres instrumentos por no vender litros completos, uno de ellos no pasó la prueba volumétrica (100.05 mililitros por cada 20 litros despachados); y dos por rebasar el Error Máximo Tolerado, en un caso 678.56 mililitros menos por cada 20 litros y en el otro 670.16 mililitros menos. En este caso también se denunció ante la FGR y además, la ASEA la clausuró por no presentar la autorización de impacto ambiental vigente.

Finalmente, en el municipio de Zurumbeneo Charo, en la gasolinera Servizuru, S.A. de C.V., se bloquearon cinco instrumentos, cuatro por no coincidir sus registros electrónicos y uno porque despachaba 231.26 mililitros menos por cada 20 litros, llevando a la clausura por no mostrar la autorización de impacto ambiental vigente.